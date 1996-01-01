"Обособленцам" подсказали способ уйти от регистрации

Наличие оборудованных рабочих мест для сотрудников имеет ключевое значение при решении вопроса о постановке на налоговый учет подразделения, расположенного на территории, удаленной от головного офиса. Кроме того, играет роль и продолжительность работы в "чужом" населенном пункте. На это обратили внимание налогоплательщиков представители Минфина в письме от 10 июля 2008 г. № 03-02-07/1-271. Согласно пункту 2 статьи 11 НК, обособленным подразделением признается любое территориально удаленное подразделение фирмы, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создано на срок более одного месяца.