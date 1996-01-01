ДАСК собрала 82,274 млн рублей премии

За три квартала этого года страховая компания "ДАСК" собрала 82,274 млн руб. страховых премий. 46,78% собранных страховых взносов составили премии по имущественным видам страхования; 21,95% - страхование автотранспорта; 31,27% - сборы по страхованию от несчастного случая и добровольное медицинское страхование (ДМС). Отмечается общее увеличение сборов страховых премий за аналогичный период прошлого года на 23,20%.