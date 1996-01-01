Офисная скупка стартовала

Саммит-лихорадка во Владивостоке вышла боком нескольким десяткам предпринимателей. Как стало известно "ЗР", омское НПО "Мостовик", выигравшее тендер на проектирование моста на остров Русский, целиком выкупило офисное 11-этажное здание по ул. Комсомольская, 1.

Новые владельцы не раскрывают планов в отношении столь масштабного приобретения, однако всем арендаторам уже предписано покинуть занимаемые помещения до 1 ноября. По сведениям "ЗР", до недавнего времени здание принадлежало структурам, близким к акционерам ОАО "Примснабконтракт". Интересно, что "Примснабконтракт" в свое время учредил 100%-ную дочернюю компанию ООО "Примбизнесцентр", которая до недавнего времени специализировалась на сдаче внаем собственного недвижимого имущества АО. Однако в июне этого года "Примбизнесцентр" был продан компании "Мастика Холдингз Лимитед".