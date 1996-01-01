Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как уволиться с работы
Если вы решили покинуть текущее место работы, то первое, что следует сделать - это подойти к начальнику и прямо сказать: мол, нашел(а) другую работу и хотел(а) бы с такого-то числа уволиться. Если начальник адекватный, то должен вас понять и не чинить препятствий. Вам останется лишь отработать оговоренные законом 14 дней - и вы свободны.
Следует заметить, что отношение к вам изменится сразу после того, как вы озвучите свое желание (проверено на личном опыте и опыте знакомых). Сейчас главное не начать испытывать чувство вины, как будто предаете свою фирму. Потому как позже оно перейдет в другое чувство - возмущение: а что такого в том, что я увольняюсь, если вы не можете обеспечить мне достойного уровня зарплаты и нормальных условий труда, не замечаете моих успехов, а только используете как рабочую лошадку, что я должен(а) теперь, до пенсии на вас работать только из чувства преданности своему делу, а семью мою кормить кто будет, а как же моя самореализация, а карьера?..
Поэтому ничего не бойтесь, смело пишите заявление об уходе. Перемены всегда ведут к лучшему.
Главный принцип при увольнении - уйти без взаимных обид и претензий!
1) Подайте заявление не позже, чем за две недели до увольнения. И не надо бояться. Просто подойдите и скажите: "Я хочу уволиться, давайте согласуем дату".
2) Хороший тон - порекомендовать кого-нибудь на свое место (только в случае, когда у вас на примете есть действительно достойный человек, если нет, то лучше никого не рекомендовать - вам это припомнят).
3) Передайте дела. Возможно, вам придется бесплатно обучить нового сотрудника. Для того, чтобы вновь пришедший сотрудник быстро вошёл в дело, заранее пропишите все выполняемые вами функции, подумайте, как можно распределить Ваши обязанности между другими сотрудниками (на первое время).
4) Завершите качественно все начатые вами работы. Уведомите коллег, партнеров, заказчиков о вашем увольнении, поблагодарите их за сотрудничество, за приобретенный вами (с их помощью) опыт, сообщите, кто будет выполнять ваши обязанности. На всякий случай оставьте свой личный электронный адрес.
5) Скажите начальнику, что благодаря работе в этой замечательной компании вы получили неоценимый опыт (в том-то и том-то). Что если бы не его отеческая опека, вы не смогли бы добиться того, чего добились. Поблагодарите его за мудрое руководство и т.д. Оставьте ему свои координаты, чтобы в случае чего...
6) Уходите, заявляя в качестве причины увольнения вовсе не недовольство, а вынужденные внешние обстоятельства. Заверяйте, что очень хотели бы вернуться на эту работу. Потом же, после увольнения, не забывайте поддерживать отношения с бывшими коллегами, хотя бы периодическими звонками. Желательно осведомляться о делах на прежнем месте работы, об успехах коллектива.
7) И главное: не забудьте "проставиться"! Можно подарить какие-нибудь небольшие подарки "маленьким человечкам", которые помогали в работе - секретаршам, водителям и т.д. Часто мнение конкретного человека о нас формирует наше окружение, и поэтому от того, как вы проститесь с людьми, с которыми вы работали, о вас будет судить бывшее начальство.
8) Пообещайте и дальше работать на имидж фирмы (говорить о фирме всегда хорошо).
Если вам удастся уйти с работы без конфликтов, то потом (если при приеме на работу у вас попросят рекомендации) вы сможете ссылаться на бывшего непосредственного начальника или на генерального директора.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли