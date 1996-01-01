Как уволиться с работы

Если вы решили покинуть текущее место работы, то первое, что следует сделать - это подойти к начальнику и прямо сказать: мол, нашел(а) другую работу и хотел(а) бы с такого-то числа уволиться. Если начальник адекватный, то должен вас понять и не чинить препятствий. Вам останется лишь отработать оговоренные законом 14 дней - и вы свободны.

Следует заметить, что отношение к вам изменится сразу после того, как вы озвучите свое желание (проверено на личном опыте и опыте знакомых). Сейчас главное не начать испытывать чувство вины, как будто предаете свою фирму. Потому как позже оно перейдет в другое чувство - возмущение: а что такого в том, что я увольняюсь, если вы не можете обеспечить мне достойного уровня зарплаты и нормальных условий труда, не замечаете моих успехов, а только используете как рабочую лошадку, что я должен(а) теперь, до пенсии на вас работать только из чувства преданности своему делу, а семью мою кормить кто будет, а как же моя самореализация, а карьера?..

Поэтому ничего не бойтесь, смело пишите заявление об уходе. Перемены всегда ведут к лучшему.

Главный принцип при увольнении - уйти без взаимных обид и претензий!

1) Подайте заявление не позже, чем за две недели до увольнения. И не надо бояться. Просто подойдите и скажите: "Я хочу уволиться, давайте согласуем дату".

2) Хороший тон - порекомендовать кого-нибудь на свое место (только в случае, когда у вас на примете есть действительно достойный человек, если нет, то лучше никого не рекомендовать - вам это припомнят).

3) Передайте дела. Возможно, вам придется бесплатно обучить нового сотрудника. Для того, чтобы вновь пришедший сотрудник быстро вошёл в дело, заранее пропишите все выполняемые вами функции, подумайте, как можно распределить Ваши обязанности между другими сотрудниками (на первое время).

4) Завершите качественно все начатые вами работы. Уведомите коллег, партнеров, заказчиков о вашем увольнении, поблагодарите их за сотрудничество, за приобретенный вами (с их помощью) опыт, сообщите, кто будет выполнять ваши обязанности. На всякий случай оставьте свой личный электронный адрес.

5) Скажите начальнику, что благодаря работе в этой замечательной компании вы получили неоценимый опыт (в том-то и том-то). Что если бы не его отеческая опека, вы не смогли бы добиться того, чего добились. Поблагодарите его за мудрое руководство и т.д. Оставьте ему свои координаты, чтобы в случае чего...

6) Уходите, заявляя в качестве причины увольнения вовсе не недовольство, а вынужденные внешние обстоятельства. Заверяйте, что очень хотели бы вернуться на эту работу. Потом же, после увольнения, не забывайте поддерживать отношения с бывшими коллегами, хотя бы периодическими звонками. Желательно осведомляться о делах на прежнем месте работы, об успехах коллектива.

7) И главное: не забудьте "проставиться"! Можно подарить какие-нибудь небольшие подарки "маленьким человечкам", которые помогали в работе - секретаршам, водителям и т.д. Часто мнение конкретного человека о нас формирует наше окружение, и поэтому от того, как вы проститесь с людьми, с которыми вы работали, о вас будет судить бывшее начальство.

8) Пообещайте и дальше работать на имидж фирмы (говорить о фирме всегда хорошо).

Если вам удастся уйти с работы без конфликтов, то потом (если при приеме на работу у вас попросят рекомендации) вы сможете ссылаться на бывшего непосредственного начальника или на генерального директора.