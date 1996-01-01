"Синие воротнички" входят в моду

Любопытные данные опроса "Левада-центра": лишь 24% россиян уверены в том, что при необходимости смогут найти хорошую работу по специальности. Выходит, тезис о том, что педагоги у нас работают продавцами, по-прежнему актуален. В России сложился рынок кандидатов. Это когда у соискателя работы выбор больше, чем у тех, кто ее дает. На кадровый голод сегодня жалуются во всех эшелонах бизнеса и во всех крупных городах. Но по-разному.

Федор ПРОКОПОВ, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: "В некоторых федеральных округах ребята, окончившие, скажем, техникумы, то есть получившие среднее профессиональное образование, получают заработную плату выше, чем выпускники вузов". И дефицит будет только нарастать. Промышленники уже подсчитали: с учетом только заявленных инвестиционных проектов в ближайшие годы потребуется 8 млн специалистов. В основном технических и в основном за Уралом.

"Около 3,5 млн строителей, несколько сот тысяч транспортников. Это специалисты лесного комплекса, который, как мы надеемся, будет развиваться на Дальнем Востоке. Это металлурги и так далее". При всем этом - демографический спад и призрак всеобщего высшего образования, пугают чиновники.

Игорь РЕМОРЕНКО, директор департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования: "В 2010 г. мы выходим на ситуацию, что у нас количество выпускников школ сравняется с количеством мест в вузах". Коммерческие университеты восполняют народный спрос на дипломы. Но столько студентов, да еще гуманитариев, экономике не нужно. Многие потом просто не найдут работу, опасаются в Министерстве образования и призывают россиян думать о будущем своих отпрысков заранее.