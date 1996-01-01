Росимущество обещает решить вопрос с акционированием ДВЗ "Звезда" до конца года

Дальневосточный завод "Звезда" находится в ожидании решения об условиях акционирования. Все документы подготовлены и находятся на рассмотрении Росимущества. Вопрос может решиться уже до конца года, а пока руководство завода готовит концепцию будущего развития предприятия. Подробнее о ситуации "ЗР" рассказал и. о. директора ДВЗ "Звезда" Андрей РАССОМАХИН.

- Андрей Юрьевич, первый вопрос: почему ваша должность спустя полгода после смены руководства завода все еще пишется с приставкой и. о.?

- Могу предположить, что на это повлияли, как минимум, два фактора, первый - незавершенное акционирование предприятия и второй - ликвидация Роспрома и передача нас в ведомство департамента судостроения Минпромторга РФ. Впрочем, приставка и.о. не влияет на мою работу, я выполняю поставленные передо мной задачи, а это прежде всего - завершение процедуры акционирования завода с последующей передачей 100% капитала в Дальневосточный центр судоремонта и судостроения (ДВЦСС), который станет частью Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Подобную процедуру сейчас проводят целый ряд российских заводов, таким образом, идет имущественное насыщение ОСК.

- Какие задачи будет выполнять "Звезда" в составе корпорации?

- Прежде всего, задачи подводного судоремонта, учитывая, что это единственное на Дальнем Востоке предприятие, способное ремонтировать подводные аппараты. Планируется также проводить ремонт атомоходов третьего и четвертого поколений, завод в связи с этим включен в федеральную целевую программу и второй год получает финансирование на техперевооружение.

Второе направление, в котором нам хотелось бы участвовать, это реализация проектов гражданской морской техники. Считаю, что предприятие, сохранив кадровый потенциал, системный подход к решению задач, способно при достаточном финансировании строить верхние части для нефтегазовых добывающих морских платформ и заниматься гражданским судостроением. Поэтому на заводе разработана соответствующая концепция, которая оценивается примерно в 45 млрд руб. Она уже прошла обсуждение научно-экспертного совета морской коллегии, где получила одобрение, и сейчас дорабатывается с учетом полученных замечаний в надежде заручиться поддержкой правительства на получение федеральных средств для модернизации.

Надеемся также, что к реализации этой концепции подключатся и потенциальные заказчики в лице крупнейших российских добывающих компаний - "Газпром" и "Роснефть", занятых освоением шельфа. Предоставив нам деньги на модернизацию, они уже через три года получат готовый завод, где смогут разместить заказы на строительство платформ, газовозов и танкеров.

- А иностранные инвесторы вами интересуются?

- Да, но опыт привлечения иностранцев показывает, что ни одна зарубежная компания не отдаст современные технологии. Наше предприятие имело соглашение о сотрудничестве с норвежской "Аквер Квернер", построившей несколько лет назад в Находке основания для нефтяных платформ. Недавно мы подписали новый вариант такого соглашения, и вот уже несколько месяцев от них нет никакой информации. Такое ощущение, что парни на всякий случай заручились документом. Я отправил письма с предложением о сотрудничестве шести инвестиционным компаниям Юго- Восточной Азии, и все шесть выразили согласие на реализацию этого проекта. Правда, при одном условии: они должны знать, что будут с этого иметь. Более того, одна из компаний выразила готовность профинансировать в этом году 10% требуемых инвестиций под гарантию получения заводом заказа.

- Два или три года назад вы закладывали гражданские суда, насколько этот опыт оказался успешным и что у вас сейчас в портфеле заказов?

- На сегодняшний день мы имеем только гособоронзаказ. Гражданского судостроения в портфеле заказов нет. Все гражданские суда, что были построены, были головными, это значит, что построен первый корпус, который всегда дороже процентов на 20, а то и на 30 серийного, ведь на нем доводится проект. Чтобы проект окупился, необходима серия, как минимум, из пяти судов. Серии ни одной не получилось.

- Вы уверены, что в составе корпорации не упретесь в те же проблемы?

- Суть корпорации в том, что должна произойти некая унификация системы отчетности, набор определенных стандартов. Дальневосточный центр как раз и должен решать эти вопросы, работая с потенциальными заказчиками и формируя для нас и других заводов портфель заказов. Допустим, комсомольчане имеют опыт металлообработки, умеют делать корпуса, номерные заводы способны сделать оснастку, а мы в режиме верфи в состоянии все это собрать, оснастить, испытать и спустить на воду. Это пример работы ДВЦСС, так сказать, широкими мазками.

- Каков износ производственных мощностей завода на сегодня?

- Большой, 70%. Конечно, есть вещи, которые еще способны послужить, но приведу слова министра обороны, у которого спросили после знакомства с заводом о впечатлении: "Чисто, но бедно".

- Говорят, что утилизация подводных лодок и иной военной техники подходит к завершению, успеет ли корпорация к этому времени перестроиться и заработать в полную силу?

- Корпорация, как планируется, будет создана в апреле следующего года, а наша задача - до конца этого года акционироваться и войти в состав ДВЦСС. Так что мы не сидим на месте. Сейчас конкретная перспектива ремонтировать атомную подводную лодку "Иркутск", стоит на утилизации "Урал", принято решение порезать на металл еще две подводные лодки, получим их в октябре. Возможно, в конце года поступят еще заказы, но до подписания контрактов, предпочитаем о них не говорить.

- Может ли завод потенциально делать что-то иное, не связанное с судостроением и ремонтом, например, вагоны? В России сейчас их острый дефицит, а говорят, что к вам обращалась компания с предложением оценить такой проект.

- У меня был разговор на эту тему с представителями холдинга "Сибуглемет". Мы пока не оценивали этот рынок. Но, в принципе, как машиностроительный завод мы можем делать многое при наличии соответствующих лицензий и заказов.

- Как люди относятся к вероятным переменам на заводе, поддерживают ли, каков уровень зарплаты?

- Среднемесячная зарплата на заводе 13 800 руб., у производственных рабочих - 14 300 руб., выплачиваем ее дважды в месяц. Что касается поддержки, то не все согласны с тем, что я предлагаю. Например, недавно меня обвинили в популистских мерах повышения заработной платы. Цитирую, "прирост заработной платы составил около 30%, а прирост реальных объемов работы - около 20%". Это писал человек несведущий, потому что я повышаю заработную плату только в рамках фонда оплаты труда, определенного на год. Старые методы управления, которыми руководствуются некоторые, сегодня не годятся. До прошлого года на заводе не было бюджета, работали со сметой затрат, прибыль планировали. У нас все еще продолжается спор со старыми специалистами, которые считают, что надо делать задел, с тем чтобы на следующий месяц предъявлять его заказчику и быстро получать деньги. Определенная логика в этом есть, но, с другой стороны, чтобы так работать, нужны собственные оборотные средства. А их нет, значит, надо брать кредиты. Завод до сих пор гасит 470 млн руб. полученных ранее кредитов, потому что однажды получился промах, выполнили работы без контракта, а контракт поступил только через год. На что заместитель руководителя военно-промышленной комиссии г-н ПОСПЕЛОВ сказал нам: "Ребята, перестаньте стучать молотками в долг".

- После акционирования вас ждет реструктуризация?

- Процедура следующая, когда будет зарегистрировано ОАО, дается три месяца на формирование новой структуры предприятия, штатного расписания, каждый работник должен будет дать согласие на предлагаемую в новых условиях должность.

- Т.е. можно ожидать социального накала?

- Видимо. Хотя здравомыслящих людей больше. На таком заводе, как "Звезда", легко показать, на что вы способны, только надо показать стремление что-то сделать. А кричат зачастую те, у кого много времени.