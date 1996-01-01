РЖД пока не будет строить дорогу на Магадан

Строить железную дорогу до Магадана пока преждевременно. Об этом в интервью газете "Гудок" заявил зам. руководителя департамента экономической конъюнктуры и стратегического планирования ОАО "РЖД" Сергей ПОСТНИКОВ. Вопрос об этом возник в связи с тем, что губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ на совещании, в котором принимал участие президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время своего визита в Магадан, предложил начать строительство железной дороги Якутск - Магадан не в 2016 году, как запланировано, а на два года раньше. Дмитрий Медведев не стал отвергать предложение, но отметил, что "обстановка в этом вопросе здесь очень сложная".