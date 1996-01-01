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Партнеры Nokia встанут по местам
Nokia обсуждает новые принципы работы с дистрибуторами и ритейлерами, рассказали "Ведомостям" менеджеры нескольких крупных розничных сетей. По их словам, в каждом макрорегионе планируется оставить лишь по одному дистрибутору-оптовику. Предпочтение отдано таким компаниям, как VVP Group и "Северен", уточнили двое из собеседников.
Еще весной менеджеры Nokia изучали способы упорядочить каналы продажи в России, чтобы получить возможность следить за ценообразованием на телефоны в рознице, вспоминает бывший сотрудник одной из розничных сетей. Представитель компании - конкурента Nokia также объясняет решение финской компании желанием регулировать цены на товар. До сих пор возникала конкуренция между крупными дистрибуторами, такими как VVP, и компаниями, совмещающими оптовые и розничные продажи, вроде Dixis, объясняет он.
У Dixis, по словам ее гендиректора Руслана ФИЛАТОВА, "комфортные отношения с Nokia". Он надеется, что изменения в политике работы с дистрибуторами на них сильно не повлияют.
Для ритейлеров, у которых уже заключены прямые договоры о поставках с Nokia, ситуация действительно не изменится, знают гендиректор "Беталинка" Владимир АННЕНКОВ и пресс-секретарь "Связного" Елена НОГОТКОВА. Такие контракты подписали с финской компанией все крупные российские ритейлеры, за исключением лидера этого рынка - "Евросети". Новая политика Nokia может привести к росту цен на трубки Nokia, не исключает председатель совета директоров "Евросети" Евгений ЧИЧВАРКИН.
Изменения могут коснуться и мелких ритейлеров, которые закупают трубки Nokia не напрямую, а через дистрибуторов, продолжает Анненков. Например, "ТС ритейл" пыталась договориться с Nokia о прямых поставках, но была перенаправлена к дистрибуторам, рассказывает близкий к этой сети источник.
Samsung, Motorola и Sony Ericsson поставляют телефоны всем дистрибуторам без ограничений и не планируют менять эту схему, говорят представители их российских офисов. У Samsung "структурированная работа с дистрибуторами - как крупными региональными, так и федеральными", объясняет ее пресс-секретарь Марат РАКАЕВ; компания старается, чтобы все партнеры "придерживались схожей ценовой политики". А Motorola подписывает с каждым дистрибутором контракт сроком на один квартал для работы по всей России, говорит ее PR-менеджер Кирилл ЛУБНИН.
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