О правилах закона тысяча на тысячу знают немногие

Минздравсоцразвития заявляет о готовности ведомств к вступлению в силу с 1 октября закона о софинансировании государством добровольных отчислений граждан на будущие пенсии (так называемого закона тысяча на тысячу).

Согласно данным опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), смысл закона известен лишь четверти потенциальных участников программы. Согласно данным опроса НАФИ, 45% опрошенных "ничего не знают" об этих нормах закона, 38% "слышали о чем-то подобном", 13% "знают закон хорошо" и 4% "затруднились ответить".