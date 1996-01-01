Налоговики обновили шаблоны "электронных" деклараций

Бухгалтеры могут упростить процесс подготовки отчетности в электронном виде, воспользовавшись шаблонами налоговых деклараций, которые своевременно обновили специалисты ГНИВЦ. Шаблоны печати документов, представленных с двухмерным штриховым кодом PDF417В, размещены на сайте института www.gnivc.ru. По заверению их разработчиков, в данном обновлении учтены все изменения в формах отчетности, в том числе и по налогу на прибыль. Напомним, что соответствующая декларация утверждена приказом Минфина от 5 мая 2008 г. № 54н, который вступил в силу 1 июля текущего года.