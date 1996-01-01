"Доходные" лимиты по УСН увеличат в три раза

Не исключено, что предельная величина доходов, позволяющая компаниям или ПБОЮЛ перейти на УСН, в скором времени составит 45 миллионов рублей, что в три раза превышает ныне действующий "потолок". Соответственно и шанс слететь с "упрощенки" значительно снизится, поскольку в рамках данного спецрежима будет дозволено заработать до 60 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту "ФАФИ" в бюджетном комитете Госдумы, пакет соответствующих поправок в статьи 346.12 и 346.13 Налогового кодекса был накануне внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.