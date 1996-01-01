Эксперты считают, что рассрочка платежа по НДС станет раем для компаний- однодневок

Правительство поставило точку в дискуссиях о снижении НДС. Единственным реверансом в сторону бизнеса станет введение с 1 октября отсрочки квартальных платежей по НДС на три месяца. Наши эксперты считают, что от этой меры будет больше вреда, чем пользы.

На прошлой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Алексей КУДРИН заявил о том, что о в Госдуму будет внесен законопроект о введении с 1 октября отсрочки квартальных платежей по НДС на три месяца. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН одобрил эту меру. "Считаю необходимым и дополнительные меры, которые подготовили правительство и Центральный банк", - сказал Путин.

"Рассрочка ежеквартального платежа по НДС сроком на три месяца есть ни что иное, как предоставление краткосрочного кредита на сумму налогового обязательства. Это своевременное предложение Правительства РФ, вне всяких сомнений, заслуживает одобрения и окажет определенную поддержку бизнесу в условиях развивающегося кризиса, который, конечно, затронет и темпы спроса на товары и услуги", - пояснил в интервью Bigness.Ru директор департамента корпоративного развития ЗАО "МКПЦН" Владислав КВЕТИНСКИЙ.

Аналитик также добавил, что в условиях нестабильной конъюнктуры предприятия могут испытать затруднения в плане обеспечения стабильных продаж и притока денежной наличности. Смягчение государством условий по срокам уплаты НДС в данном случае очень своевременная идея.

При рассмотрении данного вопроса появятся еще одни претенденты на получение налоговых поблажек - это импортеры. Ведь по действующему законодательству они обязаны уплатить все таможенные сборы и налоги в течение 15 дней с момента подачи документов в таможенные органы. То есть в данном случае импортеры поставлены в неравные условия по сравнению с другими плательщиками налога, авансируя бюджет суммами НДС за еще не проданный товар. Эксперт "Центра фискальной политики" Александр ДЕРЮГИН так же отметил, что бизнесмены должны воспринять эту новость как положительную, однако, по его мнению, правительство таким постановлением заработает себе очередную "головную боль".

"Я бы эту инициативу не поддержал. И по одной простой причине - не так давно у нас в экономике уже была серьезная проблема с "фирмами однодневками", которые успевали зарегистрироваться, провести какое-то количество сделок, а когда приходила пора платить налоги, они благополучно исчезали. А вот эти налоги как раз в основном и состоят из НДС, поскольку налог на прибыль, входящий в их сумму, тоже имеет определенные отсрочки. Решение же ввести рассрочку и на налог на добавленную стоимость даст возможность таким фирмам процветать. И называться они будут уже, видимо, не однодневками, а трехдневками. Поскольку платежи теперь будут отсрочены на один квартал, фирмы однодневки смогут просуществовать гораздо дольше, чем раньше", - сказал Дерюгин.

"Эта рассрочка есть ни что иное, как снижение налоговой нагрузки на недобросовестных налогоплательщиков. Мне кажется, что это не то, куда мы должны стремиться и какие цели ставить. Мы хотели дать послабление плательщикам налогов, которые исполняют свои обязательства, а получается, что мы опять остались при старом", - добавил эксперт "Центра фискальной политики".

Напомним, что вопрос о снижении НДС поднимается уже на протяжении долгого времени. Как сторонники, так и противники такого нововведения приводили яркие доказательства своей правоты. Однако последнее слово осталось за Минфином, который был готов на все, лишь бы не снижать НДС.

Недавно на заседании бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Кудрин привел новый аргумент против снижения налога на добавленную стоимость. Он сообщил, что такое решение приведет к увеличению инфляции на 3,8%. Однако такое заявление испугало не всех. Многие бизнесмены, присутствующие на заседании, остались при мнении, что налоговая нагрузка может привести к банкротству большинства компаний. Но, видимо, рассрочка будет единственным компромиссом в пользу предпринимательскому сообществу.