Около 64% мирового флота ходит под "удобными флагами"

Судно под флагом - это выгодное предложение для моряков, достойные зарплаты и социальное обеспечение или рабский труд и отсутствие гарантий? На этот вопрос нет однозначного ответа.

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Массовая регистрация судов морских держав в оффшорных зонах с целью снижения эксплуатационных расходов началась еще в 70-е. Странами "удобного" флага считаются Либерия, Панама, Багамские острова, Мальта, Кипр, Камбоджа, Белиз и др. Есть свой флаг даже у Монголии и Чехии, стран, которые не имеют выхода к морю.

Процесс ухода российских судов в страны с открытой регистрацией начался практически сразу после распада СССР, торговый флот которого находился на четвертом месте в мире и составлял около 15 тыс. судов 17 пароходств суммарным дедвейтом порядка 18 млн тонн. В настоящее время под флагом России ходят меньше 200 крупнотоннажных судов суммарным дедвейтом порядка 2,6 млн тонн.

Выходом из сложившейся ситуации должно было стать принятие так называемого "второго реестра" судов, благодаря которому суда в своей стране освобождаются от уплаты массы налогов и получают множество других преференций. В нашей стране такой закон, регулирующий создание Российского международного реестра судов, появился в декабре 2005 г.

Но вернуть отечественный флот под российский флаг к тому времени оказалось непросто, да и российский "второй реестр" оказался не до конца проработанным. К примеру, он предписывает ежегодное подтверждение регистрации судна в России. Для этого его необходимо снять с рейса и вернуть в порт приписки. Это стоит немалых денег. Например, принудительный перевод танкера "Маршал Чуйков" дедвейтом 67 тыс. тонн под российский флаг обошелся ОАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") в $1 млн.

Не помогла вернуть суда под российский флаг и федеральная программа "Возрождение торгового флота России", действовавшая с 1993 по 2000 гг. Более 60% нового российского флота сходит со стапелей за границей и там же регистрируется под различными иностранными флагами. Западные банки, на чьи средства под небольшой процент строятся суда, обязательным условием при заключении сделки ставят регистрацию нового судна вне пределов Российской Федерации.

По этой причине даже в объединенной государственной компании "Совкомфлот" более 80% судов ходят в море именно под "удобными" флагами. Сегодня в России лишь ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) продолжает оставаться компанией, где большинство судов имеют российскую приписку.

Рыбаки встали под чужой флаг

Под чужой флаг уходят не только транспортные суда, но и рыбодобывающие. Причем рыбной отрасли, по словам экспертов, это наносит колоссальный вред. Покупка "символа государства" не составляет больших проблем - например, в южнокорейском порту Пусан пакет документов о регистрации судна в стране третьего мира стоит около $3 тыc.

Владельцы таких судов набирают рыбаков на российском Дальнем Востоке и отправляют их на незаконный промысел в Японское и Охотское моря под флагами Белиза, Гондураса, Камбоджи и др. На таких судах, по словам самих моряков, устанавливается подчас жесткий, практически рабский, режим работы (по нескольку суток без отдыха), вводится система штрафов за неповиновение, практикуется психологическое и физическое давление.

Зачастую рыбные "подфлажники" принимают незаконный улов от добывающих судов за пределами экономической зоны. Затем они следуют в порт иностранного государства, придавая браконьерской продукции видимость законного происхождения. К примеру, краб транспортируется не как объект промысла, а как товар. При задержании таких судов пограничниками они мотивируют нахождение в российских водах форс-мажорными обстоятельствами (непогода, технические проблемы) или тем, что следуют кратчайшим курсом из одного иностранного порта в другой.

Причем количество браконьеров под иностранными флагами растет с каждым годом - если в 2007 г. они составляли 50% от общего числа "нелегалов", то в первом полугодии этого года - более 80%.

По словам Натальи РОНДАЛЕВОЙ, руководителя пресс-группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, только в августе у арестпирса в Находке находилось 11 задержанных судов, из которых 9 - под флагом Камбоджи. С середины прошлого года и по настоящее время судебными решениями конфискованы в доход государства за незаконный промысел 6 судов, 2 из которых - "подфлажники" ("Даринг" (флаг Белиза) и "Скат" (флаг Камбоджи)).

Понятно, что на такие суда людей приводит недобросовестный круинг, а во многом и собственные просчеты. Кстати, сегодня в Приморье работают около 80 круинговых компаний, 50 из них ведут свой бизнес, не предоставляя морякам никаких гарантий.

А в море пойти некому

Эксперты "ЗР" единогласно утверждают, что проблема ни в том, под каким флагом ходит судно, а кто его владелец. Петр ОСИЧАНСКИЙ, президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов, сам капитан дальнего плавания, таким образом прокомментировал ситуацию с "подфлажными" судами в целом: "В мире порядка 40 "удобных флагов", и сегодня этот бизнес становится все более цивилизованным".

Однако, по словам Петра Осичанского, мировой флот сегодня столкнулся с еще одной проблемой. Это дефицит квалифицированных кадров. Европейцы перестали бредить морской романтикой, и главными поставщиками рабочей силы на суда стали филиппинцы, китайцы, индийцы и украинцы. Русские моряки в данном ряду оказались самыми востребованными: они готовы работать в море, их не надо обучать. Не случайно Норвежская судоходная компания открыла представительство при Санкт-Петербургском морском университете. Активно функционирует исследовательский центр японской компании Mitsui Ocean Line (MOL) при МГУ им. Невельского. Сложившийся дефицит подчас ставит круинговые компании Приморья в безвыходные ситуации, они не могут найти капитана на зарплату в $5 тыс.

Русский моряк - vip-персона

По словам одного из капитанов ДВМП, еще 5-7 лет тому назад японские и корейские судоходные компании не брали русских, теперь же появилась потребность именно в российских моряках. Капитанам сухогрузов, танкеров предлагают в среднем $8-9 тыс. в месяц, наиболее оплачиваемый труд - у капитанов химвозов - $12 тыс. Оплата труда матроса на "подфалжном судне" сегодня равна 40 тыс. руб. "Но я, - отметил наш собеседник, - чувствую наибольшую уверенность, когда иду в море под отечественным флагом".

Заинтересованность западных судовладельцев в русских моряках очевидна. Нам удалось побеседовать с Павлом ФЕДУЛОВЫМ, генеральным директором, и Алексеем ЗАБЕГАЙЛОВЫМ, директором по персоналу "Бризе Сваллоу" (Санкт-Петербург), которые посетили Владивосток с целью привлечение моряков на корабли германского судовладельца. "Наш судовладелец часто повторяет, - замечает Алексей Забегайлов, - сколько я буду жить, буду ходить в море только с русскими моряками".

Александр ВАСИЛЬЧЕНКО, генеральный директор круинговой компании ООО "Корсар Марин", которая на днях стала представителем "Бризе Сваллоу", настоятельно советует морякам, желающим устроиться "под флаг", не платить деньги компаниям за устройство на работу в море. Услуги настоящей круинговой компании совершенно бесплатны для моряка. Ответственный круинг отправляет специалиста в море только при наличии полного пакета документов: это судовая роль, условия найма, гарантийное письмо о возврате его на родину, страховка на сумму от 40 до 100 тыс. евро, а также обеспечение трансфера в порту приписки и многое другое.