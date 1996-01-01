В туротрасли Приморья "хромает" кадровый вопрос

Власти озабочены недостаточной подготовкой сотрудников туркомпаний.

В туристической отрасли Приморья "хромает" кадровый вопрос. По сообщению департамента туризма администрации Приморского края, проведенный в первом полугодии мониторинг деятельности туристических предприятий края по реализации Соглашения о безвизовых групповых туристских поездках выявил недостаточный уровень профессиональной подготовки части работников туротрасли края. Руководителям турпредприятий края рекомендовано совместно с учебными заведениями возобновить практику обучения руководителей тургрупп с выдачей слушателям курсов соответствующих документов. Работа курсов организуется во Владивостоке и Уссурийске.