Будущее у кадров туриндустрии есть

Вид этой строго одетой женщины, стремительно вошедшей в кабинет, ничего хорошего не предвещал.

"Здравствуйте, - произнесла она сухо и продолжила: - Я хочу вернуть часть денег за путевку, так как эта двухнедельная поездка в Сингапур, разрекламированная вами как сказка, никакого удовольствия мне не доставила - одни только проблемы со здоровьем!".

Девушка-менеджер предложила рассерженной даме присесть и стала расспрашивать ее о причинах недовольства. Выяснилось, что путешественницу разочаровало обслуживание в отеле: "кондиционер в номере был неисправен, то работал, то не работал, мы с сыном простыли и вообще - персонал вел себя по-хамски…", также не устроила сумма депозита в 300 долларов, которую отель брал с каждого туриста - как временный залог на случай непреднамеренной порчи имущества.

Дама врывалась в кабинет несколько раз, и каждый раз за столом сидела новая девушка-менеджер. Женщина заново рассказывала ей о своих злоключениях в Сингапуре и требовала материальной компенсации от турагентства. Нет, это не сюжет фантастического триллера, чья героиня затерялась в петле времени. Так проходил первый во Владивостоке конкурс "Менеджер туристической компании", проведенный Владивостокской школой гостеприимства на базе гостиницы "Экватор" 22 сентября. Конкурс был приурочен к Международному дню туризма и проводился среди организаций, входящих в Приморское региональное отделение Российского союза туриндустрии (РСТ). Участие в конкурсе приняли пять туристических компаний Владивостока.

- Да, это немного для нашего города, но лиха беда начало, ведь это первый такого рода конкурс. А мы намерены проводить подобные соревнования профессионалов не менее одного раза в год. Я уверена, что количество участников вырастет, - пояснила в беседе с корреспондентом "ЗР" академический директор Школы гостеприимства, председатель конкурсного жюри Галина ОВСЯНКИНА.

По условиям конкурса, девушки, представляющие различные турагентства Владивостока, должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки в таких сферах, как разрешение конфликтной ситуации с клиентом, организация продаж туристских услуг, знание специализированного английского языка.

Участницы оценивались по следующим критериям: деловой и опрятный внешний вид, стрессоустойчивость, умение правильно задавать вопросы и предложить клиенту оптимальное решение волнующей его проблемы.

Единодушно была признана победительницей первого во Владивостоке конкурса "Менеджер туристской компании" Татьяна АУЛИНА, представляющая туркомпанию Владивостока "Дюна-С". Екатерина ЯМНИЦКАЯ из компании "Каникулы" заняла второе место. Третье почетное место досталось студентке четвертого курса Института международного туризма ДВГУ Анне КРАВЕЦ.

Победительницам конкурса будут вручены ценные подарки и призы от Приморского регионального отделения РСТ. Торжественная церемония награждения состоится 29 сентября в конференц-зале администрации Приморского края.