Контейнерный поезд пойдет по расписанию

9 апреля 2008 года компании "ТИС" и "ФЛВ", входящие в линейно-логистический дивизион FESCO, отправили первый контейнерный поезд по маршруту "Находка-Восточная-экспортная" (порт Восточный) - "Новосибирск-Восточный" (Новосибирск). Это первый поезд в рамках формирования регулярного сервиса под названием FESCO Siberian Shuttle на данном направлении.

Контейнерные поезда Транспортной группы FESCO на линии "Восточный - Новосибирск" будут отправляться со станции "Находка-Восточная-экспортная" регулярно (на первом этапе по мере накопления груза, впоследствии будет установлено расписание). К перевозке принимаются 20-футовые и 40-футовые контейнеры (всего 132 ДФЭ) с грузом, прошедшим таможенное оформление или следующим под таможенным контролем.

По словам вице-президента FESCO Сергея КОСТЯНА, "поезд на данном направлении повысит коммерческую привлекательность перевозок именно в составе регулярных контейнерных поездов, идущих по принципу "формирование контейнерной партии к подходу платформ". Эта схема позволяет оптимизировать логистику - минимизировать время формирования и простоя подвижного состава, снизить цену перевозки, транзитное время на маршруте, избежать сортировки контейнеров в процессе перевозки".