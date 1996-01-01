"Мечел" забросил якорь в Ванино

Первый железнодорожный состав с твердым топливом обработан на новом угольном терминале в бухте Мучке морского порта Ванино Хабаровского края. Пробная партия груза прибыла в адрес ООО "Дальтрансуголь", которое входит в состав ОАО "Сибирская угольно-энергетическая компания", создающего здесь крупный экспортный перегрузочный комплекс. Проверка работы нового транспортного узла показала, что балкерная линия готова к открытию.

Наряду с ОАО "СУЭК" на морском побережье в северной части бухты Мучке построит новый объект - угольный перевалочный терминал ООО "Мечел-Транс", которое является дочерним подразделением концерна "Мечел". Здесь планируется перерабатывать до 25 млн т твердого топлива в год. Компания "Мечел" уже представила проект строительства специализированного угольного перевалочного комплекса в Ванинском районе. Сроки строительства комплекса назначены на 2010-2015 годы, предполагаемые инвестиции в проект составят 12 млрд руб. Между тем основной проблемой, с которой может столкнуться "Мечел" в ходе реализации проекта, может стать нехватка пропускной способности дальневосточной железной дороги на участке Оунэ - Высокогорная.

Представленный компанией "Мечел" проект строительства специализированного угольного перевалочного комплекса (СУПК) рядом с мысом Токи в Ванинском районе Хабаровского края является составной частью проекта освоения Эльгинского каменноугольного месторождения. Организатором строительства СУПК "Ванино" является транспортно-логистическое подразделение группы "Мечел" - ООО "Мечел-Транс". Оператором по строительству и эксплуатации является ООО "Мечел-Ванино". В настоящее время в рамках осуществления Эльгинского проекта ведется строительство железной дороги Эльга - Улак протяженностью 315 км, соединяющей месторождение с БАМом. Ввод в постоянную эксплуатацию железной дороги планируется к сентябрю 2010 года.

Проектирование и строительство СУПК "Ванино" осуществляется одновременно с разработкой Эльгинского месторождения и строительством железной дороги Эльга - Улак. Расчетная пропускная способность СУПК "Ванино" составляет 25 млн т в год. Начало строительства запланировано на 2010 г., ввод в эксплуатацию первой очереди терминала мощностью 15 млн - на 2012 год, ввод второй очереди, предусматривающей увеличение пропускной способности до 25 млн т, - на 2015 г.

Создание СУПК "Ванино" предполагает строительство железнодорожных приемо-сдаточных путей и станций разгрузки вагонов, склада хранения угля и конвейерной транспортной системы, двустороннего пирса и судопогрузочных машин, центрального пункта управления, а также других объектов инфраструктуры производственного назначения. Отправка угля на экспорт будет осуществляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на морских судах-балкерах дедвейтом до 150 тыс. т.

Между тем, как отметил директор департамента развития портовой инфраструктуры ООО "УК Мечел" Армир КУЛЬМАН, выход терминала на расчетные мощности будет зависеть от двух факторов: наличия электроэнергии и пропускной способности железнодорожной ветки, ведущей на Ванино. По его словам, технические условия на обеспечение перевозок планируемого объема "Мечел" от ОАО РЖД не получал.

Следует отметить, что сейчас в Ванинско-Советскогаванском транспортно-логистическом узле (ВСТЛУ) сразу несколько крупных российских компаний реализуют свои проекты. Уже практически введен терминал компании СУЭК в бухте Мучка, группа компаний "Петропавловск" (Ариком) планирует строительство в особой экономической зоне портового типа в Совгавани железорудного терминала. "По нашей оценке, объем грузов может возрасти к 2025 году с нынешних 10 млн т до 100 млн т. На первом этапе реконструкции РЖД обеспечит пропускную способность до 30 млн т в год. А потом, на втором этапе, потребуется построить второй БАМ", - выразил свою обеспокоенность министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Наиболее проблемным участком на подходе к ВСТЛУ является участок Оунэ - Высокогорная, где в данный момент началось строительство нового Кузнецовского тоннеля. Протяженность участка под новый тоннель всего 25 км. Для его реконструкции планируется получить средства Инвестиционного фонда в размере 20 млрд руб. Кроме того, проект будет финансироваться за счет федерального и регионального бюджетов, собственных средств ОАО "РЖД" и средств частных инвесторов, заинтересованных в увеличении пропускной способности участка Комсомольск - Ванино.

"Мечел", основанный в 2003 году, является одной из ведущих российских горно-металлургических компаний. В октябре 2007 года ОАО "Мечел" приобрел на аукционе пакеты акций ОАО ХК "Якутуголь" и ОАО "Эльгауголь" за 2,3 млрд долларов, что стало крупнейшей сделкой во втором полугодии 2007 года в России. Оцененные запасы месторождения составляют 2,2 млрд тонн, а общие прилегающие запасы угля достигают 40 млрд тонн. В рамках программы разработки Эльгинского угольного месторождения к сентябрю 2010 года "Мечел" построит железнодорожную ветку, которая протянется на 300 км и соединит Эльгинское месторождение с Байкало-Амурской магистралью (БАМом). Угли с этого месторождения будут поставляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона через специализированный терминал в порту "Ванино".