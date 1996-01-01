"Социалка" снизит налоговую нагрузку

Вполне вероятно, что с начала следующего года компании и предприниматели, которые оказывают социально значимые услуги, будут освобождены от уплаты НДС. Такой поворот событий предусмотрен основными направлениями бюджетной политики на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов, которые накануне одобрило правительство.