Находкинский МТП предоставил плавучий кран для строительства пирса спецморнефтепорта

ОАО "Находкинский морской торговый порт" (НМТП, Приморский край) предоставило плавучий кран "Богатырь-2" для строительства пирса морского нефтяного порта Козьмино - конечной точки нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). Благодаря своим уникальным техническим характеристикам - возможности брать на борт груз весом до 900 тонн и поднимать груз весом 100 тонн на высоту до 60 метров - плавучий кран будет выполнять строительство пирса нефтепорта.