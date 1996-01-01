МТС развернула во Владивостоке сеть третьего поколения

Владивосток стал первым городом на Дальнем Востоке, где МТС развернула сеть нового поколения 3G. Приоритетность развертывания сетей МТС нового поколения в регионах России определяется как техническими параметрами (в том числе наличием частот), так и экономическими предпосылками. К концу года сети третьего поколения будут построены в Хабаровске, Уссурийске и Находке.

"МТС стала первым оператором на Дальнем Востоке, который объявляет о запуске сети 3G в тестовую эксплуатацию. На этапе тестирования абоненты смогут бесплатно воспользоваться высокотехнологичными мобильными сервисами и на собственном опыте убедиться в удобстве и функциональности новых возможностей связи для работы и развлечений, оценить, насколько ярче может стать общение благодаря инновационным 3G-услугам", - отметил региональный директор ОАО "МТС" Макрорегион "Дальний Восток" Дмитрий ЛАПИЦКИЙ. - В ближайшие четыре года компания планирует инвестировать в 3G 38 млрд руб."