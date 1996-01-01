ВСК реализует программу модернизации региональной сети

Страховой дом ВСК реализует программу модернизации своих филиалов, отделений и дополнительных офисов. Региональная сеть компании состоит более чем из 600 филиалов и отделений, расположенных во всех регионах РФ. В рамках программы филиалы, отделения и дополнительные офисы компании будут оснащены современным оборудованием.