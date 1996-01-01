Внеочередное собрание Восточного порта не собрало кворум

Внеочередное собрание акционеров ОАО "Восточный Порт", запланированное на 16 сентября, не состоялось из-за отсутствия кворума по всем пунктам повестки дня. В повестку дня собрания были вынесены вопросы о прекращение полномочий членов совета директоров АО "Восточный порт" и об избрании нового совета директоров.