92-й СРЗ остался без электроэнергии

Дальэнергосбыт - филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) в минувшую пятницу прекратил подачу электроэнергии на объекты ФГУП "92-й СРЗ" Министерства обороны РФ на территории г. Владивостока. Причиной послужило невыполнение в полном объеме гарантий по оплате имеющейся задолженности размере 2,6 млн руб. В понедельник энергоснабжение было возобновлено под залог гарантий погашения долга.