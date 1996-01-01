Работодатели ценят в бухгалтерах опыт и постоянство

При поиске бухгалтеров в штат компании основным критерием отбора является опыт соискателя. Требования к кандидатам также зависят от размера компании, направления ее деятельности и системы налогообложения. Так считает Александра РОЩЕКТАЕВА, консультант направления "Корпоративные финансы" кадровой компании АНКОР во Владивостоке.

"Самыми сложными сферами можно назвать банковскую, строительную, производственную, страховую. Компании отдают предпочтение кандидатам, которые работали в аналогичной сфере и знают специфику учета, - говорит специалист компании АНКОР во Владивостоке. - Например, в производственную компанию вряд ли пригласят бухгалтера из сферы услуг или оптовой торговли. Для крупных компаний немаловажным является наличие руководящего опыта, т.к. штат бухгалтерии может насчитывать большое количество сотрудников".

К нежелательным позициям в резюме бухгалтера эксперты относят частую смену работы. Опыт работы должен быть достаточно продолжительным и стабильным, т. е. наглядно демонстрировать, что сотрудник достиг определенного результата. Так же многие работодатели Не приветствуют опыт работы в бюджетной сфере.

К образованию бухгалтера компании также относятся очень внимательно. По словам Александры Рощектаевой, крайне редко на позицию бухгалтера берут людей без высшего профильного образования. Наличие дополнительных курсов повышения квалификации не являются принципиальным, но характеризует человека как развивающегося специалиста, стремящегося отслеживать последние изменения. "Безусловно, преимуществом будет являться наличие аттестата профессионального бухгалтера или аудитора. Хотя некоторые работодатели относятся к нему скептически и не обращают на его наличие или отсутствие особого внимания, - говорит она. - Для иностранных компаний необходимо знание МСФО подтвержденное соответствующими сертификатами международного образца. Таких специалистов в нашем городе очень не много, да и спрос на них тоже не велик. Зачастую сертифицированные специалисты уезжают работать в западную часть России (Москва, Санкт-Петербург), т.к. здесь не могут найти применение своим знаниям".

Зарплатные предложения работодателей для рядового бухгалтера колеблются от 18 до 30 тыс. руб. Что касается позиции главного бухгалтера, то в разных компаниях предложения могут быть от 30 до 60 тыс. руб. В некоторых крупных компаниях могут предложить до 100-120 тыс.