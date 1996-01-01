Выгод от передачи бухгалтерии специализированной компании предостаточно

Вопрос о бухгалтерском учете встает у предпринимателя сразу после регистрации фирмы. Где найти бухгалтера? Кого предпочесть?

Профессионала с солидным опытом молодая компания вряд ли может себе позволить - уровень оплаты слишком высок. А по поводу молодого специалиста возникают сомнения - сможет ли он правильно произвести составление бухгалтерского баланса и грамотно вести бухгалтерский и налоговый учет фирмы. Именно по этой причине многие представители малого и среднего бизнеса сегодня не торопятся брать бухгалтера в штат, а ищут его на стороне.

Один из вариантов, который сегодня стремительно набирает поклонников, это передача бухгалтерского учета и ведения бухгалтерии специализированным компаниям - бухгалтерский аутсорсинг. В США, странах ЕС 70% предприятий малого и среднего бизнеса вообще не имеют в штате бухгалтерских работников. Постепенно бухгалтерский аутсорсинг приживается и на приморском рынке.

Досье Применительно к бухгалтерии, аутсорсинг означает передачу полномочий по ведению бухгалтерского учета специализированной бухгалтерской фирме. Бухгалтерский аутсорсинг - это не просто бухгалтерские консультации, составление баланса или сдача отчетности. Саму услуги привнесли на рынок аудиторские компании - именно они первыми предложили ведение... бухгалтерского учета предприятия по всем участкам. При этом аутсорсинг бухгалтерии предусматривает финансовую ответственность бухгалтерской организации, ведущей бухгалтерский учет фирмы, за все допущенные ошибки при ведении бухгалтерского учета.

В Приморье, по оценкам экспертов, аутсорсинг в области бухгалтерского учета занял прочную позицию на рынке предоставления услуг для бизнеса. Это объективная необходимость в хозяйственной деятельности экономических субъектов.

"Главный бухгалтер - это человек, который может заболеть, уйти в отпуск, и, наконец, просто уволиться. Это, как правило, приводит к большим проблемам, - говорит генеральный директор ЗАО "Дальаудит" Ольга ЗИГАНШИНА. - А если такого рода события приходятся на период, когда нужно формировать и предоставлять в различные государственные учреждения бухгалтерскую и налоговую отчетность, последствия бывают просто катастрофическими. Если же ведением учета занимается компания, специализирующаяся на оказании таких услуг, в которой работает много бухгалтеров, конкретный результат работы не зависит от одного человека. Кроме этого, в специализированной компании вместе с бухгалтерами работают профессиональные аудиторы, налоговые консультанты, юристы, готовые оказать помощь в сложных вопросах организации и ведения бухгалтерского учета. Это очень удобно для руководителя при принятии им управленческих решений".

Саму услуги привнесли на рынок аудиторские компании - именно они первыми предложили ведение бухгалтерского и налогового учета в качестве сопутствующей аудиту услуги. Некоторое время спустя на рынке появились компании, которые специализируются только на бухгалтерии и лицензии на аудиторскую деятельность не имеют. Их услуги тоже востребованы.

"С увеличением числа зарегистриированных в ИФНС новых организаций наши услуги все более востребованы, - говорит директор ООО "Бухгалтерия Плюс" Ольга БОНДАРЬ. - Судите сами - фирма только получает документы о регистрации, а уже необходимо представлять бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации в ИФНС. Вторым фактором, способствующим развитию наших услуг, является постоянное изменение бухгалтерского и налогового законодательства".

Круг постоянных клиентов у специализированных компаний уже сложился. По словам Ольги Бондарь, их клиенты - это небольшие организации и частные предприниматели, бизнес которых не требует постоянного присутствия бухгалтера в офисе. "Наши услуги - это ведение налогового и бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского учета, налоговое планирование, оформление документов для получения кредитов и т.д.", - говорит она.

Бухгалтерское направление компании "Дальаудит" также востребовано небольшими компаниями. "Таким компаниям особенно трудно выжить в жестокой конкуренции с предприятиями-монополистами, поэтому подобная помощь специализированных организаций для них просто необходима", - говорит Ольга Зиганшина. По ее словам, наибольшим спросом пользуются услуги в области ведения бухгалтерского и налогового учета, восстановление бухгалтерского учета, которое является следствием работы неквалифицированного бухгалтера. "Услуги по восстановлению бухгалтерского учета на рынке аудиторских услуг являются очень дорогостоящими, в связи с большим объемом работ и значительными трудозатратами. Вот почему так важно на начальном этапе развития компании сразу обратиться к квалифицированным специалистам", - говорит гендиректор компании "Дальаудит".

По мнению экспертов, выгод от передачи бухгалтерии специализированной компании достаточно много. Например, клиент несет только расходы по оплате бухгалтерских услуг, при этом у него отсутствуют расходы по содержанию бухгалтера, компьютера и программ для него. Он экономит на канцтоварах, семинарах для бухгалтера и специализированной периодической печати. Кроме этого, в специализированных компаниях с хорошей репутацией, как правило, постоянно поддерживается уровень профессионализма бухгалтеров, а системы внутреннего контроля исключают вероятность совершения ошибок.

К минусам бухгалтерского аутсорсинга некоторые эксперты относят тот факт, что бухгалтерская и налоговая отчетность компании становятся доступны сторонней организации, следовательно, конфиденциальная информация может быть разглашена. Однако, представители бухгалтерских компаний говорят о том, что это исключено: в любом договоре на передачу бухгалтерского учета на аутсорсинг строго прописывается обязанность неразглашения любой коммерческой информации о клиенте, ставшей известной в результате сотрудничества.

Однако, как и на любом рынке, в сфере бухгалтерских услуг также могут быть недобросовестные участники. Выбирая бухгалтерскую компанию, эксперты рекомендуют обращать внимание на длительность существования компании на рынке, отзывы и положительные рекомендации клиентов. Не лишним будет поинтересоваться системой внутреннего контроля и страхованием профессиональной ответственности организации.

Дальнейший рост рынка бухгалтерских услуг очевиден. И это отмечают все опрошенные "ЗР" эксперты. "С развитием малого и среднего бизнеса потребность в услугах по ведению бухгалтерского учета специализированными организациями растет. Все больше компаний нуждаются в подобных услугах. Мы думаем, что данное направление еще долго будет занимать прочное место на рынке аудиторских услуг. Это выгодно, удобно, экономично, надежно, - говорит Ольга Зиганшина.

Ольга Бондарь также говорит о том, что компаний на рынке довольно много. А перспективу дальнейшего развития этого рынка видит в предоставлении комплекса услуг - от регистрации юридического лица, ведения бухгалтерского и налогового учета до юридического сопровождения и финансового планирования.