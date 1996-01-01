Малый бизнес защитят

Госдума всерьез занималась проблемами малого и среднего бизнеса. Результатом этой деятельности стал целый пакет законопроектов, направленных на поддержку бизнеса.

Как сообщают "ФК-Новости", законопроект "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля (надзора)" был внесен Правительством РФ. Спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ отметил, что сегодня существует 30 видов государственного контроля и 15 видов специального контроля, проведением проверок занимается 30 федеральных ведомств и 85 региональных. Пакетом законопроектов предлагается проводить плановый контроль не более чем один раз в три года.

Кроме этого, в ближайшее время Государственной Думой будет принят целый пакет законов, направленных на юридическую защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса от проверок. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир ГОЛОВНЕВ. Он отметил, что на заседании комитета депутаты обсудили и рекомендовали к принятию в первом чтении законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения вне процессуальных прав органов внутренних дел РФ, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности".

Он подчеркнул, что закон направлен не только на защиту бизнеса, но и на то, чтобы убрать коррупционную составляющую. "Не секрет, что действующая редакция закона "О милиции" позволяет сотрудникам внутренних органов приходить с проверками к предпринимателям практически по любым основаниям, вплоть до проверки балансового отчета и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В случае, если обсуждаемый законопроект станет законом, из закона "О милиции" будут исключены все основания для проведения проверок.

В первом чтении также принят законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части исключения прав органов внутренних дел РФ, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности".

Законопроектом повышается статус внеплановых проверок. Его принятие не позволит представителям органов внутренних дел являться на проверку предприятий по любым поводам, включая бухгалтерскую отчетность и финансовую деятельность в целом. Все проверки будут производиться исключительно в рамках КоАП РФ. Всего после принятия данного законопроекта на 50 видов сократится список проверок, остаются только те, которые напрямую касаются угрозы жизни, здоровья, совершенных преступлений и т.п. Законопроектом также предлагается внести изменения в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", направленные на уточнение перечня оперативно-розыскных мероприятий при осуществлении уполномоченными органами оперативно-розыскной деятельности, а также их прав при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Также в первом чтении принят Госдумой законопроект об уведомительном порядке начала предпринимательской деятельности. Речь идет о тех сферах экономики, где малый бизнес занимает практически три четверти сектора. К таким сферам относятся: гостиничные услуги, бытовые услуги; общественное питание; розничная торговля; оптовая торговля; коммерческие перевозки пассажиров автомобильным транспортом вместимостью не более 20 человек; коммерческая перевозка автомобильным транспортом грузов свыше 2,5 тонны; текстильное и швейное производство; производство одежды; производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; и т.д. В законопроекте вводится понятие проверка, которое включает в себя два вида проверок: документарные и выездные. При этом выездная проверка осуществляется только в случаях, когда проведение документарной проверки недостаточно для установления фактов нарушений действующего законодательства.