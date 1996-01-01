Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Гамов" не хочет пасти оленей
Крупнейший, видимо, частный землевладелец Приморья - ООО "Парк Гамов" - задумал создать на одном из своих участков торгово-промышленную зону, технопарк. Выбор пал на территорию площадью 1 617 га, расположенную в Хасанском районе. Вот только встала проблема: земли там сельскохозяйственные, и по другому профилю их использовать нельзя.
Но выход был, кажется, найден. Весной 2008 г. предприятие обратилось в Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края с ходатайством о переводе хасанских угодий из категории сельхозназначения в земли промышленности. Свою просьбу "Гамов" подкрепил ссылками на закон и выводами Дальневосточного отделения ВНИИ природы о нерентабельности в данной местности оленеводства и невозможности пахотного земледелия по природно-климатическим условиям.
Много лет здесь паслись стада пятнистого оленя. В советское время на этой территории хозяйничал зверосовхоз "Гамовский" производственного объединения "Дальпушнина". Однако в конце 90-х отрасль пришла в упадок, предприятие разорилось, и его имущество, что называется, пошло "с молотка".
Новый собственник - "Парк Гамов" - увидел совсем иные перспективы для использования залежных пастбищ и лугов. По задумке ООО, от побережья бухты Троица на юге до реки Сухановка на севере должна протянуться особая торгово-промышленная зона. Проект технопарка включает в себя не только здания отелей, магазинов и развлекательных центров, но и цехи по сборке автомобилей и электробытовой техники. Предусмотрено создание предприятий легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. В планах строительство транспортно-логистического комплекса с терминалом для обработки и хранения грузов, железнодорожного перегрузочного комплекса. Благо, совсем рядом проходит ветка Транскорейской ж/д магистрали, а неподалеку располагается морской порт в поселке Зарубино.
Не забыта экология: в технопарке будут собственные очистные сооружения и полигоны твердых бытовых и промышленных отходов (свалки разместят в заброшенных карьерах). Кроме того, планируется создание обширных ландшафтно-рекреационных и эколого-туристических зон. Проектировщики учли близость Дальневосточного морского заповедника и федерального заказника "Барсовый".
Словом, перспективы развития заброшенной территории открываются воистину грандиозные, сопоставимые по масштабу разве что с грядущим освоением Русского острова. И это при том, что "замахнулась" на технопарк частная компания, специализирующаяся на разведении оленей и выращивании кормовых культур. Отметим, что "Парк Гамов", помимо тысяч гектаров земли в Хасанском районе, владеет огромными участками на полуострове Песчаный - это уже территория Владивостока. Здесь в собственности предприятия 1250 га сельхозугодий, а еще около 5 000 га - в аренде до 2045 г.
Увы, чиновники не разделили энтузиазма гамовцев. Краевой департамент земресурсов возвратил предприятию ходатайство о переводе участка в другую категорию, сославшись на отрицательные отзывы компетентных организаций.
Так, по заключению Управления природных ресурсов ПК часть земель находится в пределах лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное", а потому хозяйственная деятельность там ограничена. Против перевода пастбищ и сенокосов в земли промышленности выступил и краевой Департамент сельского хозяйства, порекомендовав руководству ООО "принять все меры по развитию сельскохозяйственного производства на имеющихся производственных объектах и использованию земельных участков по их целевому назначению".
Но, похоже, идея технопарка слишком захватила умы предприимчивых оленеводов, чтобы от нее отказаться. 23 июля "Парк Гамов" подал в Арбитражный суд Приморского края заявление с требованием о понуждении властей решить "земельный вопрос". По мнению ООО, для этого есть все правовые основания. Действительно, Федеральным законом "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" предусмотрено лишь два случая отказа в рассмотрении ходатайства, а именно: когда с просьбой о переводе обратилось ненадлежащее лицо либо приложенные документы не соответствуют требованиям земельного законодательства. Как установлено судом, в ситуации с ООО "Парк Гамов" никаких противопоказаний нет. И лицо это надлежащее - законный собственник участка, планируемого под размещение технопарка. И пакет документов был представлен полный. Поэтому поводов для "отфутболивания" у чиновников просто не имелось. Соответственно их действия в этой части признаны незаконными.
Решением от 5 сентября 2008 г. арбитражный суд обязал Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края в течение двух недель решить вопрос о переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:03 04 01:0027 площадью 16 169 659,50 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Главный вывод: "Освоение данных земель как промышленных не противоречит природоохранному законодательству". Впрочем, краевые власти еще могут с этим поспорить в апелляционной инстанции.
ДосьеООО "Парк Гамов" создано в 1998 г. Место нахождения - с. Андреевка Хасанского района. Уставный капитал - 1 млн руб. Основной вид деятельности - разведение оленей; дополнительные - выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов, деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта. С февраля 2006 г. 95% уставного капитала ООО принадлежит московскому ЗАО "Александр Хаус". Генеральный директор предприятия - Куанышбек АМИРТАЕВ (Москва).
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока