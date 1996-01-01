"Гамов" не хочет пасти оленей

Крупнейший, видимо, частный землевладелец Приморья - ООО "Парк Гамов" - задумал создать на одном из своих участков торгово-промышленную зону, технопарк. Выбор пал на территорию площадью 1 617 га, расположенную в Хасанском районе. Вот только встала проблема: земли там сельскохозяйственные, и по другому профилю их использовать нельзя.

Но выход был, кажется, найден. Весной 2008 г. предприятие обратилось в Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края с ходатайством о переводе хасанских угодий из категории сельхозназначения в земли промышленности. Свою просьбу "Гамов" подкрепил ссылками на закон и выводами Дальневосточного отделения ВНИИ природы о нерентабельности в данной местности оленеводства и невозможности пахотного земледелия по природно-климатическим условиям.

Много лет здесь паслись стада пятнистого оленя. В советское время на этой территории хозяйничал зверосовхоз "Гамовский" производственного объединения "Дальпушнина". Однако в конце 90-х отрасль пришла в упадок, предприятие разорилось, и его имущество, что называется, пошло "с молотка".

Новый собственник - "Парк Гамов" - увидел совсем иные перспективы для использования залежных пастбищ и лугов. По задумке ООО, от побережья бухты Троица на юге до реки Сухановка на севере должна протянуться особая торгово-промышленная зона. Проект технопарка включает в себя не только здания отелей, магазинов и развлекательных центров, но и цехи по сборке автомобилей и электробытовой техники. Предусмотрено создание предприятий легкой и деревообрабатывающей промышленности, а также объектов энерго-, тепло- и водоснабжения. В планах строительство транспортно-логистического комплекса с терминалом для обработки и хранения грузов, железнодорожного перегрузочного комплекса. Благо, совсем рядом проходит ветка Транскорейской ж/д магистрали, а неподалеку располагается морской порт в поселке Зарубино.

Не забыта экология: в технопарке будут собственные очистные сооружения и полигоны твердых бытовых и промышленных отходов (свалки разместят в заброшенных карьерах). Кроме того, планируется создание обширных ландшафтно-рекреационных и эколого-туристических зон. Проектировщики учли близость Дальневосточного морского заповедника и федерального заказника "Барсовый".

Словом, перспективы развития заброшенной территории открываются воистину грандиозные, сопоставимые по масштабу разве что с грядущим освоением Русского острова. И это при том, что "замахнулась" на технопарк частная компания, специализирующаяся на разведении оленей и выращивании кормовых культур. Отметим, что "Парк Гамов", помимо тысяч гектаров земли в Хасанском районе, владеет огромными участками на полуострове Песчаный - это уже территория Владивостока. Здесь в собственности предприятия 1250 га сельхозугодий, а еще около 5 000 га - в аренде до 2045 г.

Увы, чиновники не разделили энтузиазма гамовцев. Краевой департамент земресурсов возвратил предприятию ходатайство о переводе участка в другую категорию, сославшись на отрицательные отзывы компетентных организаций.

Так, по заключению Управления природных ресурсов ПК часть земель находится в пределах лечебно-оздоровительной местности регионального значения "Ясное", а потому хозяйственная деятельность там ограничена. Против перевода пастбищ и сенокосов в земли промышленности выступил и краевой Департамент сельского хозяйства, порекомендовав руководству ООО "принять все меры по развитию сельскохозяйственного производства на имеющихся производственных объектах и использованию земельных участков по их целевому назначению".

Но, похоже, идея технопарка слишком захватила умы предприимчивых оленеводов, чтобы от нее отказаться. 23 июля "Парк Гамов" подал в Арбитражный суд Приморского края заявление с требованием о понуждении властей решить "земельный вопрос". По мнению ООО, для этого есть все правовые основания. Действительно, Федеральным законом "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" предусмотрено лишь два случая отказа в рассмотрении ходатайства, а именно: когда с просьбой о переводе обратилось ненадлежащее лицо либо приложенные документы не соответствуют требованиям земельного законодательства. Как установлено судом, в ситуации с ООО "Парк Гамов" никаких противопоказаний нет. И лицо это надлежащее - законный собственник участка, планируемого под размещение технопарка. И пакет документов был представлен полный. Поэтому поводов для "отфутболивания" у чиновников просто не имелось. Соответственно их действия в этой части признаны незаконными.

Решением от 5 сентября 2008 г. арбитражный суд обязал Департамент земельных ресурсов и землеустройства Приморского края в течение двух недель решить вопрос о переводе земельного участка с кадастровым номером 25:20:03 04 01:0027 площадью 16 169 659,50 кв.м из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Главный вывод: "Освоение данных земель как промышленных не противоречит природоохранному законодательству". Впрочем, краевые власти еще могут с этим поспорить в апелляционной инстанции.