Приморские горняки отстают по зарплате

Делегация ЦК горно-металлургического профсоюза посетила ООО "Русский вольфрам" в Светлогорье, Ярославскую ГРК в п. Ярославка, ОАО "ГМК-Дальполиметалл" в Дальнегорске.

По словам заместителя председателя ЦК горно-металлургического профсоюза Алексея БЕЗЫМЯННЫХ, уровень зарплат на этих предприятиях очень низкий - от 6 до 10 тыс. руб. В то время как средняя зарплата по отрасли за июнь в России составляет 21 тыс. руб. "Приморье - прекрасный и богатый край. Но чтобы люди здесь могли нормально жить и зарабатывать, нужны инвестиции на федеральном уровне, - отметил Алексей Безымянных. - По итогам поездки ЦК будет готовить обращение к руководству страны, чтобы проблемы, которые мы увидели здесь, решались системно. Светлогорье - яркий пример безысходности. Но и на других предприятиях сложная ситуация, требующая немедленного внимания региональной и федеральной властей. Прекращение работы "Русского вольфрама" означает гибель поселка. Если на северных территориях страны ликвидация поселков тоже происходит, то делается это в рамках специальных программ, людям дают возможность приобрести жилье и трудоустроиться в других регионах России. Здесь региональная и федеральная власти должны решать проблему стратегически, предложить людям альтернативу, возможность работать и зарабатывать, содержать семьи".