"Якорь" застраховал вертолет Дальневосточной транспортной группы на 6,5 млн рублей

Страховое общество "Якорь" заключило договор страхования грузов с ОАО "Дальневосточная транспортная группа", говорится в сообщении страховщика. По договору страховой защитой обеспечена перевозка гражданского вертолета Ми-2. Груз перевозится железнодорожным транспортом из Москвы в г. Артем.

Договор предусматривает максимальное страховое покрытие "с ответственностью за все риски", страховая защита распространяется на все время перевозки, включая временное хранение и перегрузки, вплоть до момента передачи груза конечному получателю. Ответственность СО "Якорь" по данному договору составит 6,5 млн руб.