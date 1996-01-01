"Цюрих.Ритейл" заплатил за животноводческую "Дружбу" в Приморье

Выплаты по страховым случаям филиала ООО СК "Цюрих.Ритейл" в г. Владивостоке за последние 8 месяцев составили около 31 млн руб. Из них 29 млн руб. было выплачено по ОСАГО и около 2 млн руб. - по добровольным видам страхования.

Одна из крупных выплат филиала (около 300 тыс. руб.) была произведена 25 июня животноводческому предприятию ООО "Дружба", которое расположено в Чугуевском районе. Застрахованное имущество - здание сельскохозяйственного назначения - было предметом залога ОАО "Россельхозбанк", который является стратегическим партнером ООО СК "Цюрих. Ритейл". Страховой случай был связан с повреждением имущества в результате стихийного бедствия, когда ураганным ветром у здания коровника снесло крышу. Выплата произведена в установленные договором сроки.