Имущественный вычет сменит "доходность"

Имущественный вычет по НДФЛ в обозримой перспективе может быть увеличен. Целесообразность таких изменений косвенно подтвердил на пресс-конференции замглавы Минфина Сергей ШАТАЛОВ.

Напомним, что сейчас максимальная сумма имущественного налогового вычета при покупке недвижимости составляет 1 млн руб. В настоящее время на рассмотрении парламентариев находятся сразу три законопроекта, корректирующие эту ставку. Один из них предусматривает повышение "тарифа" до 1,5 млн руб., второй - до 1,7 млн, третий - аж до 3 млн. Какая из этих цифр понравится финансистам, догадаться нетрудно. Впрочем, ни один из законопроектов депутаты пока не обсуждали, отложив вопрос до осенней сессии.