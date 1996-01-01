В Думу внесен законопроект об увеличении в 10 раз финобеспечения деятельности туроператоров

Депутат Госдумы Александр КОВАЛЬ внес на рассмотрение Думы поправки в статью 17 Закона "Об основах туристской деятельности в РФ", направленные на увеличение финансового обеспечения деятельности туроператоров в сфере международного туризма до 100 млн руб., сообщили "Интерфаксу-АФИ" в думском комитете по экономической политике и предпринимательству.

Поправки предусматривают увеличение финансового обеспечения деятельности туроператоров с действующих 10 млн до 100 млн руб. Ранее депутат Владислав РЕЗНИК внес в Думу соответствующие поправки в закон, которые также касаются увеличения финансового обеспечения деятельности туроператоров. В частности, предлагается увеличить размер финансовых гарантий до 150 млн руб.