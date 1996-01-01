Индивидуальные предприниматели будут работать по-новому

На внеочередной сессии Законодательного собрания приняты поправки в закон "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей в Приморском крае". Об этом сообщает пресс-служба ЗС ПК.

"Мы привели краевой закон в соответствие с федеральным законодательством, - пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. - К данной категории относятся те, кто сдает в аренду собственную недвижимость, оказывает услуги общественного питания, переработку и сбыт сельхозпродукции, выпас скота, ведение охотничьего хозяйства, занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью, а также частной детективной деятельностью".

Закон дополняет перечень видов деятельности, попадающих под действие упрощенной системы налогообложения на основе патента. Кроме того, у индивидуальных предпринимателей этой категории появится возможность привлекать еще и наемных работников. В новой редакции закон вступит в силу уже с 1 января 2009 г.