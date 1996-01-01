Мэрия Владивостока готова оказать помощь "Владхлебу"

Мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ на совещании с представителями ОАО "Владхлеб" предложил помощь городской администрации в модернизации производства. Как сообщила пресс-служба мэрии, таким образом власти города рассчитывают, что цена на популярные сорта хлеба в городе не будет расти.

10 сентября "Владхлеб" поднял цены на свою продукцию. В частности, отпускная цена на самый популярный "Подольский" хлеб выросла с 16 руб. 80 коп. до 17 руб. 60 коп. При этом цена в магазинах поднялась с 21 до 22 руб. Производители назвали в числе причин, которые заставили увеличить стоимость продукции, рост тарифов на электроэнергию и стоимость ГСМ.

На совещании с мэром представители компании "Владхлеб" заявили, что недавнее повышение цены согласовано в Федеральной антимонопольной службе. "Такая мера позволит вместо практически убыточного производства достичь минимальной рентабельности в 2,9%. Однако этого все равно недостаточно, и до конца года потребителей может ждать еще несколько повышений", - заявили производители хлеба.

В ответ мэр отметил, что необходимо изыскивать средства повышения рентабельности не за счет горожан и простого повышения отпускной цены на хлеб, а за счет модернизации производства. Это позволит снизить производственные затраты и не просто стабилизировать цену на хлеб, но и снизить ее. По словам мэра Владивостока, городские власти готовы компенсировать производителям проценты по кредитам на покупку современных технологических линий производства. Кроме того, И.Пушкарев предложил снизить налоговую нагрузку для предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями в 1,5 раза, а также субсидировать производителей хлеба для создания ими резервного фонда зерна, пока цены на него не выросли.

Глава Владивостока предложил руководству ОАО "Владхлеб" оперативно, в течение недели, подготовить необходимый пакет документов для начала реализации задуманных планов. Как отметил коммерческий директор компании Валерий СИНЮХИН, "Владхлеб" согласен в случае реализации этой программы заморозить цены на "Подольский" хлеб.

В рознице повышение цен заметно меньше. Те крупные компании, которые осенью прошлого года подписали соглашение с администрацией края о 10%-ной торговой надбавке на некоторые продукты, в том числе и на хлеб "Подольский", подняли стоимость на 50 коп., более мелкие розничные продавцы - до 2 руб. В общем, во владивостокских магазинах цена на этот хлеб сегодня от 20 руб. - в крупных супермаркетах и фирменных магазинах "Владхлеба" и до 23 руб. - в ларьках и небольших торговых точках.

При всех мерах, предпринимаемых городской и краевой властями по сдерживанию роста цен, нынешнее повышение не было неожиданным. Даже хлебные интервенции не могли процесс сдерживания затягивать неопределенно долго, когда все вокруг дорожало. Цены росли буквально на все - от масла до топлива. И если мелкие пекарни мука из интервенционного фонда по 11 руб. за кг, т.е. на 25% дешевле ее стоимости, вполне устраивает, то "Владхлеб" использовать ее в больших объемах просто не может. Хлебопекарные свойства этой муки, полученной из зерна 3-го класса, не соответствуют тому качеству, на которое рассчитана технология. Попытки изготавливать из нее хлеб без искусственных препаратов, улучшающих качество, приводили только к жалобам на само качество и снижению объемов продаж. В то же время мелкие пекарни, где часть операций выполняется вручную, вполне справляются с подобным неудобством, используя специально разработанные рецепты. Правда, для больших объемов, исключающих ручной труд, эти разработки неприменимы.

Как сообщили в пресс-службе "Владхлеба", дальнейшее подорожание хлеба неизбежно. Нынешнее повышение отпускной цены на 80 коп. - только первый шаг. Сейчас на предприятии проводится экспертиза предложенной Госпродагентством муки. По результатам экспертизы будет ясно, на сколько хлеб будет дорожать дальше.