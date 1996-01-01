На "Амурметалле" в Комсомольске-на-Амуре поставили новый российский рекорд

На прошлой неделе коллектив электросталеплавильного цеха №2 ОАО "Амурметалл" за рабочие сутки выдал 32 плавки стали общим весом 4003 тонны, при этом средний вес плавки составил 125,1 тонны. "Это уже второй рекорд в этом году комсомольских металлургов. В апреле 2008 года, на той же современной 125-тонной печи, работники "Амурметалла" поставили российский рекорд, выдав 31 плавку за сутки", - сообщили в мэрии города. Основой для рекордов стал запуск новой печи. Начатая модернизация производства "Амурметалла" позволит металлургам производить свыше двух миллионов тонн стали в год.