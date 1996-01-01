Камера хранения в... туалете

Такую услугу оказывают пассажирам на вокзале морских прибрежных сообщений г. Владивостока.

В наше рыночное время ассортимент услуг, предлагаемых населению, необычайно широк. Но с такой услугой, что оказывают пассажирам на вокзале морских прибрежных сообщений г. Владивостока, ожидающим отправления паромов и катеров, столкнулся впервые. Камеру хранения (20-60 рублей за место), очень даже востребованную, особенно при задержке или отмене рейсов, разместили прямо... в туалете. Миловидная женщина средних лет зорко охраняла лежащие на полках вдоль стенки баулы, сумки, пакеты и одновременно пропускала в туалетные кабинки посетителей, взимая с каждого по 10 рублей. Запах вокруг стоял еще тот!

- А если продукты? Пропахнут же все? Да и обычные вещи тоже, - не удержался я.

- Ничего не случится. Надолго багаж обычно не оставляют, - успокоила хозяйка туалета - камеры хранения.

Но оказалось, что новой услуге пассажиры не рады.

- Безобразие! Надо же, до такого додуматься: камеру хранения с туалетом совместили! - возмутилась одна из пассажирок, работница городской метеорологической службы Наталья ЗДОРОВЕНКО. - До отправки на остров Попова, куда еду по путевке на отдых в Морской заповедник, более трех часов, но на хранение пакет с продуктами, который везу с собой, конечно, не сдала.

- Да что камера хранения, здесь нет никаких условий для пассажиров! - вступила в разговор ее соседка, жительница краевого центра, также отправляющаяся на остров Попова, Валентина ЛЕУС. - А ведь деньги немалые платим за проезд.

Насчет денег вопрос спорный. Из-за небывалого роста цен на топливо убытки от пассажироперевозок еще больше возросли. А вот с вокзалом пассажиры очень даже правы. Обшарпанные стены, во многих местах осыпавшаяся штукатурка, в зале качающиеся кресла с ободранными сидениями, с треском и хрипом раздающийся из динамика голос диктора, который трудно понять - от всего этого "комфорта" жители, как островных территорий Владивостока, так и горожане уже давно устали.

Неприглядно выглядит здание вокзала и снаружи. Профильные металлические листы, обрамляющие балконы, проржавели, фасада давно не касались кисти маляра, входные двери расшатаны, на крыльце многочисленные трещины и сколы. Не ухожена прилегающая к вокзалу территория. Рядом - установленные без разрешения киоски и павильоны, торгующие напитками, едой, овощами и фруктами, десятки припаркованных автомобилей.

Между тем уже несколько лет вопрос о необходимости ремонта вокзала прибрежных морских сообщений, который ООО "Мортранс" арендует у ОАО "Владивостокский морской порт", о наведении порядка на прилегающей территории регулярно обсуждается в разных инстанциях. Были даже соответствующие представления Приморской транспортной прокуратуры, региональной антитеррористической комиссии, митинги, многочисленные жалобы пассажиров, опасающихся, что с закрытием вокзала на ремонт они окажутся под открытым небом. Однако проблема пока не решается. Почему? Какова ситуация на сегодняшний день? Об этом - в ближайших номерах "ЗР".