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В столице Приморья создан Совет по наружной рекламе
Первое заседание Совета по наружной рекламе при администрации Владивостока прошло под председательством первого заместителя главы города Алексея СУХОВА.
На заседании обсуждались организационные вопросы, планы и перспективы работы совета. Новый консультативно-совещательный орган был создан с целью осуществления единой городской политики в сфере наружной рекламы, определения приоритетных направлений деятельности в этой области, благодаря которым будет улучшаться внешний облик города.
В состав Совета вошли сотрудники администрации города и управления культуры администрации Приморского края, сотрудник ОГИБДД УВД по Владивостоку, представитель Федеральной антимонопольной службы, представители органов саморегулирования в области рекламы, специалисты в области рекламы и представители рекламных компаний.
Основными направлениями работы Совета по наружной рекламе станут: осуществление контроля над соблюдением требований, предусмотренных законодательством в сфере наружной рекламы, обеспечение реализации городских программ и концептуальных решений, направленных на улучшение внешнего облика города Владивостока, анализ состояния и потребностей рынка наружной рекламы, а также подготовка рекомендаций по его упорядочению и совершенствованию.
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