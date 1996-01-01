"Наличный" взаимозачет обойдется без НДС-платежки

В ситуациях, когда покупатель исполняет обязанности по оплате услуг третьим лицам денежными средствами, перечислять НДС отдельным платежным поручением не требуется. Об этом сообщил Минфин в письме от 8 мая 2008 г. № 03-07-11/180. По мнению финансистов, в данном случае пункт 4 статьи 168 Налогового кодекса не применяется. Ведь, как указывают представители Минфина, данная норма обязывает "гонять" НДС отдельной "платежкой" только при безденежных формах расчетов за реализуемые товары (работы, услуги).