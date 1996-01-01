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"Зеленые" платежи подорожают
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Не исключено, что скоро размер так называемых экологических платежей, взимаемых с компаний за негативное воздействие на окружающую среду, будет значительно увеличен. Подобная мера воздействия на "грязные" производства была озвучена на состоявшемся совещании правительства под председательством президента страны Дмитрия МЕДВЕДЕВА и получила одобрение большинства присутствующих.
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