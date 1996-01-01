Дальневосточные страховщики собираются в Петербург

Страховые компании Дальнего Востока примут участие в I Международном Петербургском страховом конгрессе на тему "Тенденции страхового рынка в России и за рубежом", который состоится 11-12 сентября в Санкт-Петербурге. Одним из партнеров организатора мероприятия стал Дальневосточный Союз Страховщиков (ДВСС).

Страховщики планируют затронуть вопросы новых и перспективных ниш на страховом рынке в сезоне 2008-2009 гг., опыта эффективных методов продвижения традиционных и новых видов страхования в России и за рубежом. Обсудят также проблемы оптимизации продаж напрямую, через построение собственных сетей и через посредников и др. Как отметил президент ДВСС Константин ИЗМЕСТЬЕВ, конгресс поможет региональным страховщикам не только повысить уровень профессионализма, но и завязать новые связи, деловые контакты.