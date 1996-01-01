Глава Примсоцбанка обзавелся контрольным пакетом банка "Левобережный"

Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ увеличил свою долю в новосибирском банке "Левобережный" после допэмиссии банка до 51,39%. При этом доли в уставном капитале банка сократили ООО "Форсети-2003" (с 19,9% до 8,6%) и ООО "Приморская социальная компания" (с 12,5% до 5,3%).

Отметим, что в ходе допэмиссии части своих акций лишился ряд физических лиц, в том числе члены совета директоров банка генеральный директор ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Вячеслав ПЕРЦЕВ и почетный президент порта Михаил РОБКАНОВ (доля каждого уменьшилась с 5% до 2,1%).