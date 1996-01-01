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Гарантийный ремонт исключили из базы по НДС
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров, которые оказывает компания, заключившая соответствующие договоры с торговыми организациями, освобождены от уплаты НДС. Об этом сообщил Минфин в письме от 12 мая 2008 г. № 03-07-07/53. Такой вывод финансисты сделали, опираясь на положения подпункта 13 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. Данной нормой установлено, что услуги, оказываемые без взимания дополнительной платы, по ремонту и техобслуживанию товаров и бытовых приборов, включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, не подлежат обложению НДС.
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