Гарантийный ремонт исключили из базы по НДС

Услуги по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров, которые оказывает компания, заключившая соответствующие договоры с торговыми организациями, освобождены от уплаты НДС. Об этом сообщил Минфин в письме от 12 мая 2008 г. № 03-07-07/53. Такой вывод финансисты сделали, опираясь на положения подпункта 13 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. Данной нормой установлено, что услуги, оказываемые без взимания дополнительной платы, по ремонту и техобслуживанию товаров и бытовых приборов, включая стоимость запасных частей для них и деталей к ним, не подлежат обложению НДС.