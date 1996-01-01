Восточный порт сменит регистратора

Совет директоров ОАО "Восточный Порт" принял решение расторгнуть с 30 сентября по соглашению сторон договор с реестродержателем ООО "Общегубернский регистратор" (Кемерово), действовавший с 12 мая 2005 г. Новым реестродержателем порта совет директоров утвердил ЗАО "Ведение реестров компаний" (Екатеринбург).