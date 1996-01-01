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Топ-менеджеры уверены в перспективах региона

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более половины менеджеров среднего звена не удовлетворены условиями труда в регионе, а 70% готовы уехать. В то же время владельцы компаний уверены в перспективности региона и переезжать не намерены. К таким выводам пришли специалисты компании АНКОР во Владивостоке в результате очередного исследования.

Респонденты данного опроса - люди в возрасте от 20 до 40 лет и более, постоянно проживающие во Владивостоке и имеющие опыт работы от 5 лет. Профессиональная принадлежность респондентов: специалисты, менеджеры среднего звена, а также топ-менеджеры и владельцы компаний банковского сектора, телекоммуникационных, транспортно-логистических, торгово-производственных компаний и др.

Основную часть опрошенных не устраивает оплата их труда (53%). Имеющееся предложение по трудоустройству на региональном рынке труда (45%) и неинтересный функционал ограничивают возможности профессионального развития сотрудников (36%), по мнению опрошенных. Также некоторых респондентов не устраивает рынок образовательных услуг - сложности в получении образования по желаемому профилю обозначили 14% опрошенных.

Более 70% респондентов готовы уехать из региона при благоприятном стечении обстоятельств (семейные причины, выгодное предложение о трудоустройстве). Потенциальные трудовые мигранты считают наиболее привлекательными следующие регионы: гг. Санкт-Петербург (63%), Москва (41%), Новосибирск (15%), Хабаровск (14%), а также страны дальнего зарубежья (35%) и АТР (22%).

Очень хотят уехать и активно занимаются этим вопросом 11% респондентов. Такое же количество опрошенных находят переезд желательным, но у них нет времени решать массу сопутствующих вопросов. Не планируют переезд и категорически против отъезда 8% и 7% респондентов соответственно.

"Интересен тот факт, что больше всех заинтересованы в отъезде менеджеры среднего звена. А наиболее лояльными к существующим в регионе условиям являются специалисты, - прокомментировала результаты исследования директор компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Такая ситуация объясняется разрывом в оплате труда: квалифицированный специалист с опытом управления людьми и проектами может рассчитывать на существенное увеличение дохода при переезде в центральные регионы - более чем в три раза, в то время как молодой специалист - не более чем на 30%. Также не настроены на переезд и уверены в перспективах региона партнеры и владельцы бизнеса".

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