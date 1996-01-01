Саммит АТЭС обойдется "РАО ЭС Востока" более чем в 46 млрд рублей

В создание условий для проведения саммита АТЭС во Владивостоке ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ("РАО ЭС Востока") планирует вложить более 46 млрд руб., заявил на пленарном заседании Якутского экономического форума первый заместитель генерального директора ОАО "РАО ЭС Востока" - операционный директор Михаил ШУКАЙЛОВ.

Как сообщила пресс-служба "РАО ЭС Востока", участникам форума была представлена инвестиционная программа энергохолдинга с 2009 по 2013 гг., в рамках которой в создание энергетической инфраструктуры ДФО необходимо инвестировать более 190 млрд руб. Большинство инвестпроектов "РАО ЭС Востока", предназначены для повышения уровня надежности энергоснабжения в регионе, физический износ энергооборудования в котором достигает 60-70%, и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в округе.