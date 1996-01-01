Хабаровские топ-менеджеры рассказали, как совмещают работу и личную жизнь

Баланс между работой и личной жизнью - естественное стремление всякого работающего человека, будь то руководитель или просто менеджер. Хабаровские руководители отдыхают от работы по-разному: в путешествиях, на даче, в спортзалах, за чтением книг. Как деловым людям удается совмещать работу с увлечениями, разбиралась Марианна ТИХОНОВА.

Как бы человек не любил свою работу, от нее необходимо иногда отдыхать, да и свежих идей, которые важны для любого бизнеса, не возникает без переключения на другой вид деятельности. Когда человек успевает только работать, жизнь может пролететь мимо с крейсерской скоростью. Как совместить работу и личные интересы, рассказывают руководители известных хабаровских компаний.

"Когда работа занимает по 10 часов в сутки, в летний период мне помогают отвлечься абсолютно от всего поездки на дачу. Я получаю большой заряд энергии от слияния с природой", - говорит заместитель директора по сервису ООО "Лавита" Екатерина ШИЛОВА.

"Мое главное хобби - спорт, - рассказывает коммерческий директор Хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" Иван ВОВЧУК. - Я постоянно посещаю спортзал, играю за футбольную сборную Хабаровского филиала "Билайн". Люблю велосипедные и пешие прогулки".

Чтобы расслабиться, многие предпочитают заниматься тем, что совершенно не связано с работой. Коммерческий директор Дальневосточного филиала компании "Евросеть" Надежда КАЗАКОВА рассказывает: "Я недавно начала заниматься танцами и учиться играть в бильярд. Еще практически каждые выходные, посещаю массажный кабинет и сеансы иглоукалывания".

Между тем, призналась Надежда Казакова, не всегда выходит отвлечься от каждодневной деятельности: "Любой сотрудник может по любому нерешенному вопросу позвонить руководителю в любое время. Поэтому, если я ушла из офиса, это не значит, что я ушла с работы". А бывает и вовсе, все личное время занимает работа. "На работу у меня уходит 12-16 часов в сутки, - говорит директор представительства в Хабаровске управляющей компании "Тройка-Диалог" Наталья ВОЙЧУК. - Свободного времени остается очень мало, как правило - это отпуск. В отпуске очень люблю путешествовать, знакомиться с новыми странами, культурами. Объездила уже, наверное, полмира. Дома люблю готовить блюда разных стран мира, как правило, тех, из которых возвращаюсь". В последнее время ходят разговоры о том, что книги сейчас никто не читает, на их место пришли глянцевые журналы и интернет. Однако очень многие руководители одним из своих увлечений называют именно чтение книг. Иван Вовчук говорит: "Мне очень нравится читать, особых предпочтений нет - читаю и Солженицына, и Бегбедера, и Минаева. Также довольно много узкопрофессиональной литературы по психологии, юриспруденции, финансам". По словам Екатерины Шиловой, она также в свободное время читает любимую литературу.

Как все-таки удается совмещать хобби и дело и удается ли найти оптимальный life balance? Иван Вовчук философски подошел к ответу на этот вопрос: "Хороший менеджер ищет возможности, плохой - причины. В сутках 24 часа и при правильном планировании и распределении времени на работу и все остальное - его хватает на многое".