Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровские топ-менеджеры рассказали, как совмещают работу и личную жизнь
Баланс между работой и личной жизнью - естественное стремление всякого работающего человека, будь то руководитель или просто менеджер. Хабаровские руководители отдыхают от работы по-разному: в путешествиях, на даче, в спортзалах, за чтением книг. Как деловым людям удается совмещать работу с увлечениями, разбиралась Марианна ТИХОНОВА.
Как бы человек не любил свою работу, от нее необходимо иногда отдыхать, да и свежих идей, которые важны для любого бизнеса, не возникает без переключения на другой вид деятельности. Когда человек успевает только работать, жизнь может пролететь мимо с крейсерской скоростью. Как совместить работу и личные интересы, рассказывают руководители известных хабаровских компаний.
"Когда работа занимает по 10 часов в сутки, в летний период мне помогают отвлечься абсолютно от всего поездки на дачу. Я получаю большой заряд энергии от слияния с природой", - говорит заместитель директора по сервису ООО "Лавита" Екатерина ШИЛОВА.
"Мое главное хобби - спорт, - рассказывает коммерческий директор Хабаровского филиала ОАО "ВымпелКом" Иван ВОВЧУК. - Я постоянно посещаю спортзал, играю за футбольную сборную Хабаровского филиала "Билайн". Люблю велосипедные и пешие прогулки".
Чтобы расслабиться, многие предпочитают заниматься тем, что совершенно не связано с работой. Коммерческий директор Дальневосточного филиала компании "Евросеть" Надежда КАЗАКОВА рассказывает: "Я недавно начала заниматься танцами и учиться играть в бильярд. Еще практически каждые выходные, посещаю массажный кабинет и сеансы иглоукалывания".
Между тем, призналась Надежда Казакова, не всегда выходит отвлечься от каждодневной деятельности: "Любой сотрудник может по любому нерешенному вопросу позвонить руководителю в любое время. Поэтому, если я ушла из офиса, это не значит, что я ушла с работы". А бывает и вовсе, все личное время занимает работа. "На работу у меня уходит 12-16 часов в сутки, - говорит директор представительства в Хабаровске управляющей компании "Тройка-Диалог" Наталья ВОЙЧУК. - Свободного времени остается очень мало, как правило - это отпуск. В отпуске очень люблю путешествовать, знакомиться с новыми странами, культурами. Объездила уже, наверное, полмира. Дома люблю готовить блюда разных стран мира, как правило, тех, из которых возвращаюсь". В последнее время ходят разговоры о том, что книги сейчас никто не читает, на их место пришли глянцевые журналы и интернет. Однако очень многие руководители одним из своих увлечений называют именно чтение книг. Иван Вовчук говорит: "Мне очень нравится читать, особых предпочтений нет - читаю и Солженицына, и Бегбедера, и Минаева. Также довольно много узкопрофессиональной литературы по психологии, юриспруденции, финансам". По словам Екатерины Шиловой, она также в свободное время читает любимую литературу.
Как все-таки удается совмещать хобби и дело и удается ли найти оптимальный life balance? Иван Вовчук философски подошел к ответу на этот вопрос: "Хороший менеджер ищет возможности, плохой - причины. В сутках 24 часа и при правильном планировании и распределении времени на работу и все остальное - его хватает на многое".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин