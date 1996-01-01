"Амурметалл" займется трубами

В ОАО "Амурметалл" начат монтаж технологического оборудования нового трубосварочного стана. Оборудование, изготовленное немецкой компанией "ФАИ ЗОЙТЕ", в полном объеме доставлено на металлургический завод. В цехе гнутых профилей подготовлен фундамент для монтажа нового агрегата.

Это будет пробным шагом на пути переработки собственного листового проката. В конце мая, после окончания наладочных работ, будет проведен запуск трубного стана в испытательном режиме. Промышленное производство труб диаметром от 20 до 89 мм планируется начать в июне-июле нынешнего года. Стан позволяет выпускать трубы круглого, треугольного и прямоугольного сечения. Инвестиции в проект оцениваются в 175500 млн руб. По мнению генерального директора управляющей компании Группы "Амурметалл" Сергея ХОХЛОВА, окупаемость проекта - не более года. Объем производства будет зависеть от спроса. Сейчас мощности стана позволяют выпускать около 60000 тонн труб в год. И заявки на продукцию уже есть.