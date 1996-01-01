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Когда работа в радость...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На работу у среднестатистического человека уходит четверть жизни, поэтому так важно чувствовать себя на ней комфортно. Но многим приходится работать в таких компаниях, где жёсткий дресс-код и четко прописанная форма поведения - основные условия работы. А в некоторых из них часть правил распространяется даже на личную жизнь…

Довольно справедливым кажется требование работодателя не опаздывать к началу рабочего дня. В одних компаниях за это объявляют предупреждение, в других - выговор. Для мастеров же чайных церемоний в одном заведении Владивостока за опоздание более чем на десять минут - штраф 500 р. Что и удивляться, опоздания работников этой фирмы случаются крайне редко. При этом мало кого волнуют такие причины, как пробки и плохая погода.

В другой же компании, торгующей сотовыми телефонами, консультант должен подойти к посетителю в течение нескольких минут, иначе не миновать ему страшной участи - штрафа в 40 долларов. Причём фраза всегда должна быть следующая: "А не подсказать ли вам…" От которой, собственно, сами покупатели устают, что уж и говорить о работниках фирмы, которым приходится её сотни раз в день повторять.

Работа с клиентами вообще всегда ответственна. Особенно для девушек и молодых людей, работающих на ПР-акциях. Долго на этой работе задерживаются именно те, кто умеет искренне улыбаться и интересоваться каждым посетителем. При этом стоя весь день на каблуках или даже просто стоя - собственно, почему и приглашают на такую работу молодых и активных.

В серьёзных же фирмах, например, банках, для сотрудников, работающих с клиентами, существует строгий дресс-код. И хорошо, если в такой форме сотрудник чувствует себя относительно комфортно, ведь половину дня приходится проводить именно в этой "спецодежде". Для более презентабельного и серьёзного вида девушек, например, просят завязывать волосы и зимой постоянно носить колготки. Что, по уверениям одной моей знакомой, работающей кредитным экспертом, причиняет ряд неудобств - зимой приходится мёрзнуть, а летом - умирать от жары.

Ну а дабы не разглашались секреты фирмы, некоторым работникам настрого запрещается заводить отношения с посетителями. Например, в одном игровом клубе существует жёсткое правило: если поиграть приходит кто-то из близких или знакомых людей, работнику необходимо немедленно сообщить администратору, чтобы он поставил его за другой столик. Иначе вдруг подыграет. Если увидят, что с посетителем общаются ближе, чем положено, - выпишут штраф или даже уволят. Боятся, что будут работать на разорение любимой фирмы. Поэтому и познакомиться с понравившимся клиентом, увы, не получится - держаться нужно хладнокровно и отстраненно, даже если разъярённый игрок оказался не в выигрыше и со злости кидает в вас бокалом.

А как же работодателю уследить за соблюдением всех правил? Самый распространённый способ - "подставной клиент". Такой, как правило, всегда очень заинтересован, въедлив, не жалеет времени на посещение компании или фирмы. Но, как подмечают работники, есть один маленький нюанс - заходит он без сумки, барсетки, да и двигается целенаправленно к вам. Поэтому, если следить за посетителями, вычислить такого можно. Да и зачем отлынивать от работы. Ведь как бы она ни была утомительна, "видели глазки, что выбирали". Поэтому при устройстве на работу лучше внимательней читать договор, заранее обговаривая нюансы, иначе, увы, доказать несправедливость работодателя будет сложнее, а в частных компаниях и просто невозможно, особенно там, где считают, что незаменимых нет.

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