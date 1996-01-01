Бизнес в Интернете не проблема

Начать торговлю или собственный бизнес может каждый житель нашего города. В этом нам может помочь один из величайших продуктов электронной сети - международный интернет-аукцион E-bay. Здесь практически любой пользователь Интернета может выложить свой товар на показ тысячам потенциальных покупателей. Система позволяет продавать и покупать практически все.

От малого до великого

В середине 90-х годов на одном маленьком сайте в Интернете появилось приложение, предназначенное для купли-продажи предметов коллекционирования в режиме онлайн. Автором идеи был французский программист Пьер М. Омидьяр. В начале предназначение сайта было довольно простое и банальное - помочь жене в коллекционировании коробочек от леденцов. Но вскоре из этого маленького проекта у молодого программиста появилось деловое предложение мирового масштаба. Так в 1995 году на свет явился мировой интернет-аукцион, ныне известный как E-bay, а автор вскоре получил второе место в рейтинге самых богатых американцев, которым нет и сорока лет.

Отдельные случаи

На сегодняшний день аукцион насчитывает 157 млн пользователей. Ежедневно выставляются десятки миллионов лотов в тысячах категорий - от марок и антиквариата до вертолетов и спутников. Главная причина успеха этого проекта, по словам аналитиков, заключается в том, что здесь можно продать и купить почти все. Поскольку этических ограничений на выставление тех или иных категорий товаров практически нет.

Например, один человек выставил на аукцион свою душу. Правда, хоть и просил за нее довольно символичную плату 5000$, лот все же сняли с аукциона, поскольку продавец не смог предоставить доказательства существования товара. Другой индивидуум как-то выставил на продажу смысл жизни и продал за 3,26 долларов США. А бывший президент Южно-Африканской республики Нельсон Мандела периодически выставляет лот в виде возможности выпить с ним чаю. Но далеко не только он славен подобными объявлениями. По сведениям Reuters, на торги выставлялись завтрак с лауреатом Нобелевской премии мира и бывшим архиепископом Кейптауна Десмондом Туту и партия в гольф с актером Сэмюэлем Л. Джексоном.

Но это все случаи уникальные. А так очень многие люди, торгуют здесь полезными и вполне реальными вещами. При том хорошо зарабатывают, и это касается не только зарубежных пользователей, но и россиян. Например, один русский человек существенно поправил свое материальное положение на продаже "буденовок". Сначала шил сам, а чуть позже уже руководил целым цехом.

Как работать с оплатой

В Интернете можно найти массу полезной информации по торгам на аукционе E-bay. Сразу стать удачным бизнесменом электронной сети мало у кого получится, особенно если дело касается продажи товара. Проблема не только во многих тонкостях доставки и умения вести торги, но и в особенностях современного российского законодательства и электронной платежной системы PayPal, с которой официально сотрудничает E-bay и через которую осуществляется львиная доля всех сделок на аукционе.

Денежные переводы, конечно, можно осуществлять и многими альтернативными способами, но это дополнительные волокита и финансовые расходы. Да и многие иностранные покупатели, как показала практика, настолько обленились, что не хотят идти в банк и заполнять бумаги на перевод денег.

Есть русские фирмы-посред-ники, которые сами купят на аукционе необходимый вам товар, доставят, договорятся с продавцом. Но опять же, они берут процент от сделки и немалый.

Недавно PayPal впустила в свои ряды пользователей из России. Но на ограниченных условиях: деньги можно только кому-то переводить, но не получать. Но все же лучше, чем ничего. Эта платежная система - повод для отдельной истории и включает в себя множество тонкостей, и обходных путей. Если у вас есть хороший знакомый, который официально проживает в одной из зарубежных стран, которым дан полный доступ к платежной системе, то проблема практически решена. Достаточно попросить его, чтобы он оформил на себя кредитную карту Visa и дал вам ее данные.

Из собственного опыта

Лично я купил на этом аукционе себе три модных сотовых телефона за полцены (это не включая расходы на доставку). Правда, два из них оказались иного стандарта, который у нас в России появится еще не скоро. Просто поторопился и невнимательно прочитал описание лота. Так что не совершайте чужих ошибок. Для регистрации на аукционе вам потребуется кредитная карточка. Здесь это единственный предмет подтверждения реальности вашей личности.

Что продавать?

И, наконец, самое главное - это найти товар, на который есть спрос. Для этого надо следить за положением сбыта различных товаров на мировом рынке. Ведь часто бывает, что просто внезапно вспыхивает мода на определенную категорию товара. Часто это связано с мировыми событиями широкого размаха. Например, во время проведения футбольных чемпионатов появляется большой спрос на футбольные карточки, сувениры, футболки с логотипами спортивных клубов участников соревнований и все в этом духе.

Так что если у вас есть желание стать продвинутым коммерсантом или просто купить диковину, какой нет ни у кого из ваших друзей и знакомых, дерзайте. Но помните знаменитую русскую поговорку: "поспешишь - людей насмешишь". Этот аукцион - такая же большая клоака, как и сам Интернет, недобросовестных покупателей и продавцов, мошенников, здесь так же хватает, как и везде. Не забывайте, что, хоть аукцион и электронный, вы торгуете с реальными людьми, и внимательно читайте описание предлагаемого товара.