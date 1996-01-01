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Владивостокский рыбокомбинат переживает второе рождение
Статус крупнейшего во всем Советском Cоюзе рыбоперерабатывающего предприятия надолго предопределил судьбу ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" (ВРК). По истории этой компании можно проследить путь становления рыночной экономики России. Здесь было все - бандиты, попытки рейдерского захвата, продажа имущества по частям и банкротство.
Сегодня в истории комбината открыта новая страница. Стоит начать с того, что сегодня по одному адресу существуют три владивостокских рыбокомбината. ОАО "Владивостокский рыбокомбинат" находится в процессе ликвидации, конкурсное управление продлено до конца этого года. Два ООО: "Владивостокский рыбокомбинат" и Владивостокский рыбокомбинат ДВ" созданы новым собственником предприятия - оптовой компанией ООО "Грасп", для управления имущественным комплексом предприятия.
- Две компании позволяют работать с разными категориями налогоплательщиков, и это воспринимается нашими клиентами положительно, - говорит генеральный директор обоих ООО Виктор ГРАФ.
Новое руководство компании продемонстрировало хозяйственный подход, хотя работу пришлось отложить на полгода. Сделка купли-продажи имущественного комплекса была совершена еще в сентябре 2007 г., а документы новый собственник смог получить только в апреле 2008 г. Виктор Граф, работавший капитаном на рыболовецких судах, свое директорство начал с вложений в реконструкцию комплекса комбината. Сегодня на 80% произведена замена крыш, что обошлось во внушительную сумму. Продолжается демонтаж старого оборудования рыбопроизводственных цехов. Например, коптильни еще советского образца сегодня уже не отвечают рыночным требованиям, и их проще списать. Вместе с тем они занимают много места, на котором можно разместить более компактное и производительное оборудование.
Большой имущественный комплекс предприятия, ставший в конце 90-х невыносимой нагрузкой, таким образом, вновь становится рыночным преимуществом. И новый собственник собирается его использовать, вкладывая значительные средства в модернизацию оборудования.
- Мы заканчиваем замену холодильных установок, демонтировали старое оборудование, работавшее на аммиаке, ставим современное, на фреоне. Холодильные мощности останутся важным направлением работы комбината, - рассказывает Виктор Граф.
Пока модернизирован малый холодильник на 2,5 тыс. куб.м, неработавший около 10 лет, вскоре очередь дойдет и до основного - на 5 тыс. куб.м, хотя в компании не исключают возможность строительства новых морозильных мощностей. Благо что место для стройки есть, а также есть свои причалы, на которых помимо строительства стоянки для катеров и яхт планируется, как в прежние времена, принимать суда на разгрузку. Кроме того, собственник намерен подвести железную дорогу и построить тупик.
Собственник обещает оставить "рыбный" профиль предприятия. Для чего за 100 тыс. руб. выкуплена торговая марка "Владивостокский рыбокомбинат". По крайней мере, возобновлен выпуск фирменной продукции - солянки из морской капусты с морепродуктами, без которой и Владивосток-то представить нельзя - выпускалась более 20 лет. Также рассматриваются и другие направления производства продуктов питания, например кондитерских изделий. Хотя, повторимся, площадей на рыбокомбинате хватает и места хватит не только самим хозяевам, но и многочисленным арендаторам.
Впрочем, история банкротства комбината не закончена. Продажа имущественного комплекса покрыла лишь 70% кредиторской задолженности. В первую очередь были выплачены долги по социальному и пенсионному обеспечению.
- Сотрудники ликвидируемого акционерного общества были уволены с выплатой всех пособий, многие, как я знаю, устроились на прежние места в новом рыбокомбинате. Что касается кредиторов, то мы в равных долях выплачиваем то, что удается получить от продажи дебиторской задолженности, - говорит конкурсный управляющий Александр ЕКИДИН.
По его словам, ликвидировать ВРК без долгов не получится - значительную часть дебиторской задолженности, созданной прежним менеджментом, ни продать, ни взыскать по суду не удастся. Тем временем стороны - бывший директор предприятия Юрий ЛОГИНОВ и конкурсный управляющий - обмениваются судебными исками. Рассматривается вопрос о возбуждении дела по преднамеренному банкротству на Логинова, сам он судится по этому же поводу несколько лет.
По словам Юрия Логинова, сохранившего место председателя совета директоров ОАО "ВРК", проблемы предприятия начались с продажи по судебному решению супертраулера "Тосно", в ремонт и модернизацию которого в 1993 г. было вложено $10 млн., а продали судно всего за $900 тыс.
- Судно находилось в море и, по нашей информации, выловило и продало за границу рыбопродукции на $3 млн, этих денег никто не увидел, - говорит Логинов. - А потом начались странности - судебный пристав реализовал судно, хотя к тому времени уже было решение арбитражного суда о запрете продажи. Траулер продали в два раза дешевле, чем его стоимость как металлолома, и на предприятии была введена процедура банкротства.
Но сегодня у предприятия новая история, и многим хотелось бы дальнейшего динамичного развития компании.
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